Premier straszy kryzysem? Emilewicz: Po opanowaniu pandemii gospodarka odbije niemal następnego dnia

Ministra rozwoju w rozmowie w Polsat News podkreśliła, że w tym momencie koncentruje się na negocjacjach programowych, jakie prowadzone będą przez liderów Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia. Jadwiga Emilewicz dodała, że dla koalicji ważne jest to, by się "nawzajem nie zaskakiwać, jak miało to miejsce w poprzedniej kadencji".

Jadwiga Emilewicz o konflikcie ideologicznym: Tej wojny, w taki sposób nie wygramy

Dziennikarz zapytał Jadwigę Emilewicz o to, jak odnajduje się w "konflikcie ideologicznym". Wicepremier przyznała, że często nie odpowiada jej sposób prowadzenia niektórych dyskusji na tematy światopoglądowe. - O te rzeczy warto się spierać, o tę kategorię dobra wspólnego - o tym jestem przekonana. Różnica między częścią moich kolegów ze Zjednoczonej Prawicy polega na tym, że tę wojnę można prowadzić różną amunicją. Nasza husaria wygrywała wiele bitew, ale były też takie, w których została niestosownie użyta - dodała polityk.

Szefowa resortu rozwoju dalej została zapytana o to, czy "husaria" Solidarnej Polski została niestosownie użyta w wojnie ideologicznej. - Ona nie prowadzi do celu. Tej wojny, w taki sposób nie wygramy. Na pewno zaistniejemy w mediach, na pewno za sprawą kilku tego typu inicjatyw będziemy długo na paskach w Polsacie czy w innych mediach, ale czy wygramy w ten sposób, czy przeciągniemy do nas wyborców? Czy zmienimy kierunek zmian społecznych, który w Europie Zachodniej rozpoczął się 20 lat, nawet może zakończył się 20 lat temu…? - mówiła dalej.

Wcześniej o zaostrzeniu retoryki Solidarnej Polski mówił Joachim Brudziński. - Na tym polega polityka, że gra się różnymi skrzydłami. Akurat Solidarna Polska postanowiła tutaj, że tak powiem, zaostrzyć swoją retorykę, ale to PiS jest tą partią, dzięki której zarówno Solidarna Polska, jak i politycy Porozumienia Jarosława Gowina mogą dzisiaj, jak to pan nazywa, rozpychać się łokciami, pełnić funkcje ministerialne -mówił europoseł w Polsacie.