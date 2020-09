Senat ogłosił przetarg na hotele dla pracowników. Wśród wymogów minibar, szlafrok i kapcie

Wymagania Senatu odnośnie hoteli dotyczą jednostek zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Najlepiej oceniane będą hotele znajdujące się w najbliższym otoczeniu polskiego parlamentu lub ambasad (w przypadku zakwaterowania w innych krajach). Wypisane zostały także wymagania co do wielkości rezerwowanych w hotelach pokoi.

Jakie są wymogi dla hoteli? Senat ogłosił przetarg

Najmniejsze dostępne w hotelu pokoje powinny mieć co najmniej 25 metrów kwadratowych z osobną łazienką. W wymaganiach wymienione jest także: duże łóżko o wymiarach 160x200 cm, sejf, telewizor, telefon, bezprzewodowy internet, indywidualnie regulowana klimatyzacja, woda butelkowa, minibar, zestaw do prasowania, zestaw do przygotowania kawy i herbaty oraz wyposażenie łazienki - suszarka, szlafrok, kapcie i zestaw kosmetyków.

Takie same wymagania są dla najmniejszych hoteli pokojowych rezerwowanych poza granicami Polski. Obiekty powinny mieć też cztery lub pięć gwiazdek.

Przetarg rozpisany został na ponad 1000 noclegów dla senatorów. Jak podaje "Super Express" kancelaria szacuje wydatki na noclegi na ponad 680 tysięcy złotych w półtora roku. Miesięcznie jest to więc koszt około 7 tysięcy złotych. Zgodnie ze specyfikacją przetargu Senat przewiduje około 400 rezerwacji krajowych oraz 750 rezerwacji zagranicznych.