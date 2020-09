W niedzielę w Poznaniu Jadwiga Emilewicz została wybrana na przewodniczącą lokalnych struktur Porozumienia. Po spotkaniu pytana była przez dziennikarzy między innymi o rekonstrukcję rządu.

Jadwiga Emilewicz o możliwości powrotu Jarosława Gowina do rządu

W poniedziałek 7 września liderzy Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia spotkają się, by negocjować nową umowę koalicyjną i określić zakres rekonstrukcji rządu. Według wicepremierki rozmowy dotyczyć będą przede wszystkim programu i "agendy jesienno-zimowej", a mniej zmian personalnych w rządzie.

Polityk zapewnia, że do nowego programu dostosowany będzie przyszły kształt Rady Ministrów. Dyskusje cały czas trwają, jednak minister rozwoju ma nadzieję, że rozmowy szybko się zakończą. Według niej tego oczekują od koalicji wyborcy. Dalej Jadwiga Emilewicz została zapytana o możliwość powrotu Jarosława Gowina na stanowisko ministra.

- Premier Jarosław Gowin zdecydował o odejściu z rządu, rekomendował mnie na wicepremiera wiosną tego roku. To on najpierw musi zdecydować, czy chce powrócić do rządu. Jeśli taka będzie jego wola, taka decyzja koalicji, to na pewno w tym rządzie miejsce się znajdzie - przekonywała polityk z Porozumienia.

O możliwości powrotu lidera Porozumienia do rządu pisał "Dziennik Gazeta Prawna". Według ustaleń dziennikarzy polityk ma mieć zaproponowane stanowisko wicepremiera, ale bez teki. Jarosław Gowin ma jednak nadzieję na to, że będzie kierować jakimś resortem.