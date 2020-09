Wybory parlamentarne. Poparcie dla PiS rośnie w sondażu, zyskuje też KO. Gorzej radzi sobie PSL

Oddanie głosu na Prawo i Sprawiedliwość w sondażu IBRiS dla wp.pl zadeklarowało 41,3 proc, czyli o 3 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu. Drugie miejsce przypadło Koalicji Obywatelskiej, która zanotowała wynik 28,6 proc. Poparcie dla KO wzrosło więc o 5 pkt. proc.

Sondaż. PiS i KO zyskują, PSL traci

Podium zamyka Konfederacja, na którą zagłosowałoby 8,4 proc. (wzrost o 1,1 pkt. proc.). Dalej jest Lewica z wynikiem 6,7 proc. (o 1,6 pkt. proc. więcej). Do Sejmu dostałoby się jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 5,9 proc. PSL to jedyne ugrupowanie w zestawieniu, które w porównaniu do poprzedniego sondażu traci (0,5 pkt. proc.).

Niezdecydowani stanowią 9,1 proc. wyborców. W badaniu nie wzięto pod uwagę ruchu Szymona Hołowni, który w poprzednim sondażu miał 8,4 proc. poparcia. Frekwencja wyniosłaby 50,6 proc. (wcześniej bylo to 53,6 proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 4-5 września na próbie 1100 osób.