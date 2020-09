Brudziński przypomina Solidarnej Polsce i Porozumieniu, dzięki komu mogą "rozpychać się łokciami"

- To PiS jest tą partią, dzięki której zarówno Solidarna Polska, jak i politycy Porozumienia Gowina mogą dzisiaj "rozpychać się łokciami", pełnić funkcje ministerialne, należy o tym pamiętać - powiedział Joachim Brudziński. Europoseł podkreślił także, że Jarosław Kaczyński często mówi swoim kolegom i koleżankom z partii, że najgorsze, co może się przytrafić, to brak pokory.

2 Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl

