PiS odbije Senat? Adam Bielan: Jestem przekonany, że będzie to możliwe w najbliższych miesiącach

W RMF FM Krzysztof Ziemiec zapytał Adama Bielana, wicemarszałka Senatu, czy Prawo i Sprawiedliwość może jeszcze uzyskać większość w izbie wyższej parlamentu. - Jest to możliwe. Od początku rozmów na temat szykowania się władz Senatu po wyborach parlamentarnych sądziłem, że - jeśli nie uda nam się zdobyć większości w Senacie bezpośrednio po wyborach - to kolejnym momentem, kiedy to będzie możliwe, będzie okres po wyborach prezydenckich - powiedział Bielan. - Nie prowadzę w tej chwili żadnych rozmów z kolegami z Senatu, ale znając charakter tej instytucji, znając wielu senatorów, również opozycji, jestem przekonany, że będzie to możliwe w najbliższych miesiącach - dodał.

Adam Bielan o przejęciu Senatu. "Opozycja jest w fatalnym stanie"

Wicemarszałek Senatu ocenił, że "opozycja jest dzisiaj w fatalnym stanie". - Morale tam jest bardzo niskie, zarówno w PO, jak i w PSL. PSL, mimo bardzo ciężkiej pracy lidera, zanotowało bardzo słaby wynik w wyborach prezydenckich, Platforma również poniosła porażkę. Toczą się tam wewnętrzne dyskusje, ujawniają się poszczególne frakcje, grupy, które ze sobą rywalizują - powiedział Bielan. - Widzimy mocną rywalizację Grzegorza Schetyny z Borysem Budką. Nie wiemy, co zrobi w tej sytuacji Rafał Trzaskowski. Pamiętajmy, że w Senacie zasiada wiele osób, które nie są członkami partii. Startują z list partii politycznych, ale do nich nie należą - zauważył.

Polityk Porozumienia został również zapytany o powrót Jarosława Gowina do rządu. Powiedział, że jest to bardzo prawdopodobne.