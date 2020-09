Onet: W PiS oburzenie na sprawę żony Andruszkiewicza. "Mam nadzieję, że ktoś pójdzie po rozum do głowy"

Posłowie PiS mają być oburzeni, że Kamila Andruszkiewicz, żona wiceministra cyfryzacji, dostała intratną posadę. Chodzi o kierowanie Fundacją Agencji Rozwoju Przemysłu. - To jest nie do obrony. Mam nadzieję, że ktoś pójdzie po rozum do głowy - mówi jeden z rozmówców Onetu.

MARCIN ONUFRYJUK