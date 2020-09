Nowe kłopoty "człowieka, który dzwonił do Banasia". Będzie akt oskarżenia

Wiesław K., pseudonim "Simon", zasłynął tym, że kiedy dziennikarz TVN24 pytał go o okoliczności wynajmu kamienicy Mariana Banasia, ten wyciągnął telefon i chciał dzwonić do szefa NIK. Teraz ma kolejne kłopoty z prawem. Jeszcze we wrześniu do sądu ma wpłynąć akt oskarżenia za stosowanie gróźb karalnych wobec biznesmena Michała K.

REKLAMA

5 fot. 'Fakty' TVN Otwórz galerię Na Gazeta.pl

REKLAMA