Ministerstwo Zdrowia ma dziś przedstawić strategię walki z koronawirusem jesienią. Eksperci obawiają się "drugiej fali" epidemii, czyli ponownego szybkiego wzrostu liczby chorych. Sytuację może utrudnić grypa sezonowa, która ma objawy prawie takie same, co COVID-19.

Jednak nowy minister zdrowia Adam Niedzielski nie spodziewa się, by doszło do kolejnego lockdownu, czyli poważnych ograniczeń w poruszaniu się i działalności gospodarczej. - Nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym mielibyśmy do czynienia z ponownym zamknięciem całego kraju - powiedział w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. Dodał, że możliwe jest wprowadzanie obostrzeń w regionach, co w pewnym stopniu już wprowadzono.

O tym, że taki scenariusz nie jest ani prawdopodobny, ani pożądany mówili już wcześniej inni politycy (np. minister rozwoju Jadwiga Emilewicz), w tym również ci spoza granic naszego państwa. Z jednej strony obawiają się skutków gospodarczych kolejnego zamrożenia gospodarki. Z drugiej - to, czego nauczyliśmy się o koronawirusie w ciągu ponad pół roku walki z pandemią, pozwala im - w ich opinii - na podjęcie pewnych kroków, które mogą zapobiec szerzeniu się epidemii w poszczególnych krajach. Minister zdrowia Niemiec Jens Spahn powiedział w tym tygodniu, że gdyby wiosną władze kraju miały taką wiedzę jak dziś, to wcale nie byłoby ostrego lockdownu. Zapewnił też, że jesienią zamykanie całej gospodarki nie będzie potrzebne.

Minister Zdrowia: Staramy się zarządzać ryzykiem

- Obecnie, inaczej niż w pierwszym okresie pandemii, tak jak inne państwa nie stawiamy szczelnej tamy przed koronawirusem, ale staramy się w pełni zarządzać ryzykiem z nim związanym - powiedział Niedzielski. Stwierdził, że np. w przypadku szkół nie ma przesłanek o "możliwość szerokiego zakażania". Dodał, że zamknięcie szkół oznacza koszty, a jedną ze strategii zarządzania ryzykiem epidemicznym jest "mierzenie zysków i strat".

Podobnie jak jego niemiecki odpowiednik, minister Niedzielski zwrócił uwagę na nową wiedzę o chorobie, która pozwala nam podejmować "nieco odważniejsze decyzje", np. o skróceniu okresu kwarantanny. Mówił też, że obecnie mniej osób ciężko przechodzi zachorowanie.

Nowe zasady kwarantanny i izolacji

Jedną z pierwszych decyzji nowego ministra była zmiana zasad kwarantanny, która weszła w życie we wtorek. Konieczność izolacji została skrócona z 14 do 10 dni i zależy od stanu klinicznego osoby zakażonej koronawirusem. W poniedziałek minister Niedzielski podpisał dwa rozporządzenia wprowadzające te zmiany. Rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że izolacja zakażonych, bezobjawowych pacjentów kończyć się będzie po 10 dniach. Osoby w izolacji będą też korzystać z teleporad lekarskich.

- Siódmego dnia izolacji wszyscy chorzy otrzymują SMS-a z Ministerstwa Zdrowia o konieczności skorzystania z teleporady konsultacji lekarskiej. Jeśli lekarz w czasie teleporady nie będzie miał innych zaleceń, jesteśmy zwalniani z izolacji po 10 dniach w przypadku pacjenta bezobjawowego, a najczęściej po 14 dniach (w przypadku pacjenta objawowego). Oczywiście może to być 16. czy 19. dzień, biorąc pod uwagę te trzy dni od ustania objawów - dodał. Rzecznik resortu zdrowia wyjaśnił, że zmiany wynikają ze wskazań Światowej Organizacji Zdrowia i ekspertów epidemiologów.