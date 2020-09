Zakaz lotów nad domem Zbigniewa Ziobry. Bortniczuk: Mógł się spotykać z przejawami agresji

Kamil Bortniczuk jest posłem Porozumienia - partii koalicyjnej obozu rządzącego, która wraz z PiS i Solidarną Polską wchodzi w skład Zjednoczonej Prawicy. W Porannej Rozmowie Gazety.pl będzie pytany m.in. o zapowiadaną rekonstrukcję rządu, zakaz lotów nad domem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, o którym poinformowała w czwartek "Gazeta Wyborcza" (nad jego domem nie mogą latać samoloty i drony na wysokości niższej niż 600 m.). Jak ujawniono, na lotniczych mapach posesja jest zaznaczona jako strefa EPR 123 (zastrzeżona dla ruchu lotniczego).

Zakaz lotów nad domem Ziobry. "Wynika zapewne z wiedzy operacyjnej"

- Nie wiem, czy tak jest, że jest chroniony lepiej od premiera. Myślę, że to nie jest wypadkowa fobii czy nadmiernej ostrożności Zbigniewa Ziobry, ale wynika to zapewne z pewnych sygnałów i wiedzy operacyjnej służb - mówił Kamil Bortniczuk. Jak dodał, nie ma wątpliwości, że Zbigniew Ziobro "w kontekście tego co przez ostatnie pięć lat osiągnęła Zjednoczona Prawica, mógł się spotykać z przejawami agresji pewnej części społeczeństwa".

- Ale czy strefa zamknięta w promieniu 600 metrów od domu to nie jest jednak nadmierna ochrona według pana? - dopytywał prowadzący rozmowę Łukasz Kijek.

Nawet ja jako szeregowy poseł potrafię dostawać anonimy z pogróżkami. Mamy część społeczeństwa, która naprawdę nie przebiera w słowach. Co do ograniczenia ruchu lotniczego to nie jest decyzja ani moja, ani zapewne Zbigniewa Ziobry czy jego rodziny, bo pewnie życzyłby sobie żyć stosunkowo najbardziej normalnie. To jest zapewne decyzja podjęta przez służby, żeby zapewnić bezpieczeństwo

- powiedział Bortniczuk.