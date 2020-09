Zmiany w Kancelarii Prezydenta. Nieoficjalnie: Andrzej Duda utworzy nowe stanowisko

Utworzenie takiego stanowiska Andrzej Duda zapowiedział w kampanii wyborczej, w piśmie do Pawła Kukiza. Prezydent pisał, że "Polacy powinni uzyskać większe możliwości bezpośredniego decydowania o sprawach państwa i wpływania na politykę" i w związku z tym powoła sekretarza ds. społeczeństwa obywatelskiego.

Nowe stanowisko w kancelarii Andrzeja Dudy

"Chciałbym także, aby przy Prezydencie RP powstała Rada Społeczna ds. społeczeństwa obywatelskiego, do której zaproszę reprezentantów różnych parlamentarnych i pozaparlamentarnych środowisk politycznych i społecznych. Powinniśmy rozważyć ożywienie instytucji referendum, a być może nawet wprowadzenie dnia referendalnego" - pisał Duda.

Jak informuje RMF FM, trwają poszukiwania odpowiedniego kandydata na to stanowisko. Ma to być osoba nienależąca do żadnej partii.

Z nieoficjalnych ustaleń stacji wynika, że zmian może być więcej. Niewykluczone, że z kierowania Kancelarią Prezydenta zrezygnuje Halina Szymańska, która ma ubiegać się o pracę w Europejskim Trybunale Obrachunkowym.