Paweł Kukiz zakłada partię. Władysław Kosiniak-Kamysz: Wpisaliśmy postulaty do programu

Jak informuje PAP, już w marcu tego roku Paweł Kukiz wspominał o powołaniu partii K'15. Polityk mówił wówczas, że w skład ugrupowania wejdą członkowie stowarzyszenia Kukiz'15. - Jestem przekonany, że wrócą też ci, którzy byli pewni, m.in. poprzez różnego rodzaju propagandę, że myśmy zapisali się do PSL-u, ci którzy obawiali się, że Kukiz'15 stracił tożsamość i wszedł w struktury PSL - mówił.

Władysław Kosiniak-Kamysz o partii Kukiza. "Zawsze mamy szacunek wobec środowiska Pawła Kukiza"

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w programie "Graffiti" wypowiedział się na temat tego, jak utworzona przez Kukiza partia - którego ugrupowanie współtworzy wraz z PSL Koalicję Polską - wpłynie na ich współpracę. - Koalicja to jest zawsze szacunek dla podmiotowości partnerów. I my ten szacunek wobec środowiska Pawła Kukiza od zawsze mamy, czy jak był stowarzyszeniem, czy jak będzie teraz partią polityczną - powiedział.

Kosiniak-Kamysz zauważył ponadto, że będzie to kolejna partia polityczna, która wejdzie w skład Koalicji Polskiej. - Bo w Koalicji Polskiej jest przecież partia Unii Europejskich Demokratów, są Ślonzoki Razem, którzy z nami współpracują jako partia regionalna i partia Kukiza będzie kolejnym formatem partyjnym - wyjawił.

Kosiniak-Kamysz o partii K'15. "Wpisaliśmy postulaty Pawła Kukiza do programu"

W dalszej części swojej wypowiedzi lider PSL stwierdził, że jest szansa na usystematyzowanie się współpracy w ramach Koalicji Polskiej. - Oczywiście to wszystko jest zawsze przy założeniu wzajemnego szacunku i podmiotowości - zaznaczył.

Co więcej, Kosiniak-Kamysz jest zdania, że PSL i środowisko Pawła Kukiza kierują się wspólnymi, niezmiennymi ideami programowymi. - My te postulaty Pawła Kukiza wpisaliśmy i do programu, i przyjęliśmy uchwałę na Radzie Naczelnej mówiącą o wzmacnianiu demokracji, o postulatach związanych choćby z sędziami pokoju, czy wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich przez obywateli - mówił.