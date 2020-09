Michał Wójcik: Zbigniew Ziobro trzykrotnie składał weto. Był spór z resortem spraw zagranicznych

Michał Wójcik z Solidarnej Polski został w środę zapytany o to, czy jest możliwy rozpad Zjednoczonej Prawicy przed wyborami. Według wiceministra sprawiedliwości koalicja "dobrze służy Polsce", ale jako ugrupowanie ma prawo do swojego, czasem innego zdania. Polityk odniósł się także do rzekomego konfliktu Zbigniewa Ziobry z Mateuszem Morawieckim, co zasugerował w swojej niedawnej wypowiedzi były już szef resortu spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

Fot. Roman Bosiacki / Agencja Gazeta

