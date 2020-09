Jacht "I Love Poland" ponownie w remoncie. "Zamiast na wodzie - na rusztowaniach" w Portugalii

O nowych-starych problemach jachtu "I Love Poland", zakupionego przez Polską Fundację Narodową, poinformowało RMF FM. Jednostka odnalazła się nie na morzu, a na rusztowaniach w portugalskim porcie Cascais (w dystrykcie Lizbona).

Jacht "I Love Poland" przechodzi kolejny remont. Tym razem w Portugalii

"Tak wygląda nasza biało - czerwona duma. Jacht I Love Poland znów jest naprawiany. Ponownie w tajemnicy. Na jednostce brak jest oznaczeń, nie ma portu macierzystego. Widać uszkodzony kil" - ustalił dziennikarz RMF FM Paweł Żuchowski.

W kanałach społecznościowych PFN od dawna już nie pojawiają się informacje na temat aktualnego losu jachtu "I Love Poland". Ostatni wpis - informujący o sukcesie jednostki w regatach St. Maarten Heineken Regatta - opublikowano na Twitterze 11 marca.

Pechowy dla "I Love Poland" okazał się również ubiegły rok. W kwietniu 2019 r. jacht uległ awarii, a później przez wiele tygodni remontowano go w jednej z nowojorskich stoczni. Wówczas uszkodzeniu uległy maszt i burta.

"I Love Poland". Za jacht promujący 100-lecie odzyskania niepodległości PFN zapłaciła 900 tys. złotych

Powołana przez rząd PiS i finansowana przez państwowe spółki Polska Fundacja Narodowa w 2018 roku zaczęła projekt mający promować Polskę w 100-lecie odzyskania niepodległości. Po świecie miał pływać biało-czerwony jacht "I Love Poland".

Choć fundacja wydaje pieniądze publicznych spółek, to jest dość oszczędna w przekazywaniu informacji. O większą jawność walczyła przed sądami grupa Watchdog Polska i w końcu osiągnęła sukces. Pod koniec sierpnia pokazała bowiem ujawnioną przez PFN fakturę na zakup biało-czerwonego jachtu. Wynika z niej, że kosztował on ponad 900 tys. euro, czyli prawie cztery miliony złotych. Faktura dotyczy samego zakupu jachtu, zaś jego eksploatacja to kolejne koszty. Cały projekt - wg oświadczenia za rok 2018 - kosztował 5,5 mln złotych. Nie wiadomo, jakie koszty poniesiono w związku z naprawą jachtu i jego eksploatacją w latach 2019 i 2020.

