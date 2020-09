Prokuratura wszczyna śledztwo ws. awarii kolektora Czajki. ABW sprawdzi, czy doszło do sabotażu

Prokuratura Regionalna w Warszawie na podstawie informacji medialnych wszczęła śledztwo w sprawie niedopełniania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych.

Zawiadamiający [MPWiK - przyp. red.] wniósł o podjęcie czynności zmierzających do zweryfikowania, czy do awarii nie doszło w wyniku przestępstwa na które wskazuje. Prokuratura zleciła Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadzenie czynności mających na celu weryfikację zawiadomienia

- cytuje śledczych z Prokuratury Regionalnej portal wpolityce.pl.

Awaria w oczyszczalni Czajka. Prokuratura wszczyna śledztwo

We wtorek pojawiły się informacje, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji nie wyklucza, że do sobotniej awarii w oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie mógł przyczynić się sabotaż lub działanie o charakterze terrorystycznym. Innego zdania jest minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. We wtorek podczas konferencji prasowej poinformował on, że jego resort składa zawiadomienie ws. awarii do prokuratury.

Nie róbmy z ludzi idiotów. Sytuacja, z którą mamy do czynienia jest w wyniku zaniedbania, niedopełnienia obowiązków, partactwa, a nie z żadnego powodu działań terrorystycznych. (...) Jedno możemy powiedzieć, że to zarządzanie miastem jest fatalne. Przede wszystkim w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

- powiedział Marek Gróbarczyk. Jak dodał, "ta awaria jest dużo większa niż poprzednio".

Możliwości sabotażu nie wykluczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, stwierdził, że trzeba to zbadać.

Ja nie lubię teorii spiskowych, ale jesteśmy zmuszeni brać pod uwagę wszystkie ewentualności. Trzeba zbadać absolutnie wszystko. My się w tej chwili skupiamy na tym, żeby zatamować wyciek

- podkreślił samorządowiec.

