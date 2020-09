Awaria kolektora "Czajki". Dworczyk: o 12.00 spotkanie sztabu kryzysowego w kancelarii premiera

"Dziś o 12.00 spotkanie sztabu kryzysowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ws. awarii 'Czajki'" - napisał na Twitterze Michał Dworczyk, szef KPRM.

Rafał Trzaskowski poprosił rząd o pomoc ws. kolektora "Czajki"

Wcześniej Dworczyk poinformował, że Rafał Trzaskowski zwrócił się o pomoc rządu w sprawie awarii układu przesyłowego do oczyszczalni. Prezydent Warszawy mówił w poniedziałek, że po konsultacjach z niemiecką firmą IWTH władze miasta wiedzą, jak przeprowadzić rury pod Wisłą. Jak dodał, by jak najszybciej zatrzymać zrzut ścieków do Wisły, zwrócił się do premiera o udostępnienie mostu pontonowego.

Zobacz wideo Budowa mostu pontonowego w Warszawie

Z kolei minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w Polskim Radiu 24 poinformował, że we wtorek złoży w prokuraturze zapowiadane w weekend zawiadomienie. - To, co się wydarzyło, jest rzeczą niezwykle naganną. To nie powinno się wydarzyć. To nasz obowiązek jako regulatora w zakresie polityki wodno-ściekowej. Tej prawdy nie dowiemy się z miasta - mówił Gróbarczyk. - Niech prokuratura zbada, gdzie popełniono te błędy? Kto je faktycznie popełnił? - podkreślił.