Piotr Duda uderza w Trzaskowskiego i ruch "Nowa Solidarność". "Może by się nazwali 'Nowa Czajka!'"

Szef "Solidarności" Piotr Duda podczas oficjalnego wystąpienia na uroczystości 40. rocznicy porozumień sierpniowych w Gdańsku nawiązał do awarii kolektora przesyłowego do oczyszczalni Czajka i ruchu "Nowa Solidarność", który ma zamiar powołać Rafał Trzaskowski. - Proponuję tym wszystkim, którzy mówią, że będą zakładać "Nową Solidarność", że mam dla nich nazwę. Może by się nazwali "Nowa Czajka". By było lepiej i na czasie! - mówił Piotr Duda.

screen - TVP Info