Borowczak opowiada o strajku w Stoczni Gdańskiej: Wałęsa mówił, że środa nie pasuje, bo Danka go zabije

- W ulotkach żądaliśmy przywrócenia Ani Walentynowicz do pracy, ani słowa o strajku. Gdybyśmy o tym napisali, a protest by się nie udał, ponieślibyśmy konsekwencje, z kilkumiesięczną odsiadką włącznie - powiedział w rozmowie z Interią Jerzy Borowczak, inicjator strajku w Stoczni Gdańskiej. Podkreślił, że gdyby Lech Wałęsa wówczas nie dotarł na czas, strajk by się załamał.

