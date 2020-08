Frasyniuk: Wałęsa przełamał polską klątwę mówiącą, że nie ma takiej rzeczy, której nie spieprzymy

Władysław Frasyniuk zaczął swoje wystąpienie od podziękowań dla stoczniowców, którzy rozpoczęli rewolucję "Solidarności". Polityk mówił także o Lechu Wałęsie.

Władysław Frasyniuk o Lechu Wałęsie: nasze pokolenie nie spieprzyło, tylko zwyciężyło

- Historia już mu przyznała rację za życia. Jest najwybitniejszym przywódcą w Europie. Stoję przed tą bramą wolności, równości i demokracji, która otworzyła się dla nas w 1989 roku. Mogę powiedzieć z całą pewnością, że ten skromny robotnik przełamał polską klątwę mówiącą, że nie ma takiej rzeczy, której nie moglibyśmy spieprzyć. Nasze pokolenie, pod przywództwem Lecha Wałęsy nie spieprzyło, tylko zwyciężyło - dodał polityk w Gdańsku.

Według Frasyniuka dotąd nie powstał inny, tak silny jak "Solidarność" symbol polskości i Polski. Podkreślił, że dzięki związkom zawodowym udało się utworzyć fundamenty demokratycznego i nowoczesnego państwa.

To dzięki Wałęsie jesteśmy w UE, jesteśmy w NATO, jesteśmy bezpiecznym krajem. Można powiedzieć, że odnieśliśmy gigantyczny sukces, gdyby nie to, że w 40. rocznicę trzeba zapytać, a dlaczego wy panie i panowie, politycy PiS, plujecie na tę historię, dlaczego dewastujecie konstytucję i państwo prawa? Rozliczy was z tego młodsze pokolenie (…) My wszyscy obywatele, starsi i młodsi, powinniśmy stanąć w obronie demokracji, wartości, równości obywateli

- przemawiał dalej polityk. Władysław Frasyniuk jeszcze na koniec przemówienia odniósł się do obecnej sytuacji politycznej.

- Walczyliśmy o to, by była wolność poglądów. Tak się stało i dobrze. Problem polega na tym, że ten nienawistny pan, który nie lubi ludzi, Jarosław Kaczyński, ma nawyk rozmowy tylko z sobą, ma nawyk wspierania tylko swoich. To trzeba zmienić. Apeluję do wyborów PiS-u, konserwatystów, liberałów, socjalistów - pamiętajcie o tych uniwersalnych zasadach: nie bądźcie obojętni, nie bójcie się. Niech wam ta tęczowa flaga nie przeszkadza - zakończył były stoczniowiec.