40. rocznica powstania Solidarności. "Dar z nieba", "Najlepszy polski wynalazek ostatniego stulecia"

To było sześćdziesiąt lat po wygranej wojnie z bolszewikami. Polacy ponownie, tym razem w sposób pokojowy, odnieśli zwycięstwo w walce z komunizmem. Dzisiaj możemy czcić czterdziestolecie 'Solidarności' oraz setną rocznicę Cudu nad Wisłą, jako jeden ciąg zdarzeń. Polacy walczyli o niepodległość, wolność i demokrację. Patrioci polscy mogą składać sobie gratulacje, że w 1920 r. i w 1980 roku pokonali sowietyzm

- powiedział działacz opozycji w PRL Krzysztof Wyszkowski. O to, czy weźmie udział w głównych obchodach rocznicy został zapytany Bogdan Borusewicz.

REKLAMA

Nie pcham się tam, gdzie nie jestem zapraszany. Chciałbym, żeby spory zostały zawieszone na kołku. Dobrze czuję się z tym, co było 40 lat temu i biorę udział we wszystkich uroczystościach, które organizuje Centrum Solidarności

- stwierdził polityk w Polsat News.

"Bądźmy znowu Wspólnotą"

Do wydarzeń sprzed 40 lat odniósł się także minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Polacy obalali komunizm, do Solidarności zapisało się 10 mln ludzi, masowość tego ruchu doprowadziła do tego, że można było komunizm obalić

- powiedział polityk w rozmowie z RMF FM. Dodał, że "Lech Wałęsa jest postacią ewidentnie związaną z Solidarności, nikt nie zamierza go wymazywać, to postać, która przeszła do historii Polski". Podkreślił, że podczas lekcji historii dzieci powinny się uczyć, że były prezydent był twarzą Solidarności, jak i agentem.

W 40. rocznicę Sierpnia 80 należy pamiętać przede wszystkim o milionach Polaków, którzy wsparli strajkujących i ruch Solidarność. Bez ich pragnienia wolności i woli przemian, zawarcie Porozumień Sierpniowych nie byłoby możliwe

- napisała na Twitterze Beata Szydło.

Solidarność była darem z nieba, ponieważ była realizacją tego wielkiego wołania świętego Jana Pawła II: Niech zstąpi Duch Twój. I ten Duch zstąpił i działał. Solidarność jest odpowiedzią na zagrożenia

- powiedział w rozmowie z Polskim Radiem 24 Janusz Śniadek, poseł PiS i były przewodniczący NSZZ "Solidarność".

Solidarność, najlepszy polski wynalazek ostatniego stulecia i nasz prezent dla świata, sami zamieniliśmy w pośmiewisko, a obecne rządy, które się na nią powołują, to popierana przez pół narodu parodia solidarności i reaktywacja komuny. Brawo my

- podkreślił dziennikarz Tomasz Lis.

Bądźmy znowu Wspólnotą

- napisał poseł Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba.

Nieważne kto komu nie poda ręki i kogo nie ma na obchodach. Dalej nie zrealizowano 21 postulatów strajku: pełna opieka medyczna, trójkątna flaga na maszcie, dostęp do żłobków i przedszkoli, kadra kierownicza na podstawie kwalifikacji, a nie przynależności partyjne

- skomentował Dariusz Standerski, dyrektor legislacji Lewicy.