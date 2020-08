- To jest opinia jednego z posłów. Warszawiacy wybrali Trzaskowskiego i tutaj nie ma żadnych planów, żeby to zmieniać. Mamy prawo do swojej opinii i krytyki tego, co się dzieje. Od samego początku, gdy inwestycja Czajka powstawała, zwracaliśmy uwagę na pełno błędów, które tam popełniono - powiedział w programie "Kawa na ławę" TVN24 Patryk Jaki.

Zobacz wideo Budowa mostu pontonowego w Warszawie

Awaria kolektora Czajki. Jaki komentuje

Europoseł i członek Solidarnej Polski odniósł się w ten sposób do wpisu Janusza Kowalskiego, członka tej samej partii i wiceministra aktywów państwowych. "Działalność Rafała Trzaskowskiego na przykładzie oczyszczalni "Czajka", a właściwie jej brak, wypełnia ustawową przesłankę "braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych". Zawieszenie Trzaskowskiego i ustanowienie zarządu komisarycznego w Warszawie staje się konieczne" - napisał w sobotę po południu Kowalski.

Jaki powiedział w TVN24, że "to co się dzieje w Warszawie to skandal, a jeśli chodzi o ten proces (ustanowienia zarządu komisarycznego - red.), nie mamy takiego zamiaru". - Najważniejsza problem związany z Czajką to był przetarg na Czajkę. Wiele osób zwracało uwagę na to, że to jest przepłacone, że firma jest dziwna. Potem zresztą ta firma, która wygrała przetarg upadła, ciężko było sięgnąć po gwarancję - powiedział.

