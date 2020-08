Jarosław Kaczyński na wakacjach, Brudziński znów chwali się zdjęciem. "Stery Polski w dobrych rękach"

Joachim Brudziński zamieścił w mediach społecznościowych kolejne zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego podczas urlopu. Na fotografiach opublikowanych w sobotę było widać, jak prezes PiS w otoczeniu działaczy partii odpoczywa na Pomorzu Zachodnim. Odwiedził m.in. wyspę Karsibór. "Jak co roku prezes Jarosław Kaczyński dokonał inspekcji swojej wyspy i swojego stada na Zalewie Szczecińskim" - informował były szef MSWiA.

Jarosław Kaczyński na wakacjach. "Stery Polski w dobrych rękach"

Z kolei w niedzielę o 4 nad ranem Brudziński zamieścił zdjęcie Kaczyńskiego, który siedzi za sterami łodzi. "Śpijcie spokojnie, stery Polski w dobrych rekach" - napisał.

Joachim Brudziński, który jest jednym z najbliższych współpracowników prezesa PiS, w ubiegłych latach również wyjeżdżał z Jarosławem Kaczyńskim na urlopy w różne części Polski. Teraz zdjęcie prezesa PiS skomentowała m.in. Anna-Maria Żukowska, posłanka Lewicy. "Mam wrażenie, że co roku, kiedy Jarosław Kaczyński udaje się na wakacje, to leje. Pech, czy to Polska płacze deszczem?" - napisała. Przypomniała też słynne zdjęcie prezesa PiS w białej-pelerynie z 2017 roku. Wówczas Kaczyński wraz ze współpracownikami wybrał się na wycieczkę nad Dunajec.