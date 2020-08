Szymon Hołownia zainaugurował ruch Polska 2050. Pokazał logo stowarzyszenia

Szymon Hołownia spotkał się z mediami przed Klubem Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Razem z politykiem było ok. 50 działaczy z całej Polski, w tym 16 liderów regionalnych stowarzyszenia Polska 2050. - Można powiedzieć, że to dzień pierwszego kongresu założycielskiego naszego ruchu Polska 2050. On zaczął się już w kampanii wyborczej, w której kandydowałem na prezydenta, ale później zaczął się strukturalizować w taki byt, który będzie z nami przez długie lata - powiedział.

- Mam nadzieje, że nie tylko do 2050 roku, bo w tym projekcie Hołownia 2020 chodziło właśnie o to, o Polskę 2050, o Polskę, o której za 30 lat będziemy mogli powiedzieć, że to taka Polska, którą możemy zostawić naszym dzieciom - podkreślił Hołownia.

Polska 2050. Szymon Hołownia zainaugurował spotkanie liderów

Hołownia poinformował, że jego stowarzyszenie ma już projekt statutu, który będzie konsultowany z członkami ugrupowania. - Dziś zjazd, dalej dalsze działania liderów wojewódzkich i powiatowych, rozbudowanie naszych struktur, trwają prace programowe, działa już nasz think-tank - Instytut Strategie 2050 - który tworzy pierwsze dokumenty programowe, ale pozwala nam też jak najszybciej i merytorycznie reagować na to, co się dzieje na polskiej scenie politycznej - powiedział był kandydat na prezydenta.

Hołownia pokazał także nowe logo jego ugrupowania. Twórca Polski 2050 poinformował, że 3 września przedstawi swoje pomysły dotyczące problemu wynagrodzeń najwyższych urzędników, a także kwestii finansowania partii politycznych.

