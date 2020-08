Uroczystości na Westerplatte bez przemówienia Dulkiewicz. "Szkoda, że nie obowiązuje reguła wzajemności"

Prezydent Gdańska odniosła się w ten sposób do decyzji MON ws. obchodów wybuchu II wojny światowej. Resort zdecydował, że Aleksandra Dulkiewicz nie będzie przemawiała 1 września na Westerplatte. - To była bardzo krótka informacja z Centrum Operacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, że nie przewiduje się wystąpień władz samorządowych, bo głos będą zabierać jedynie władze państwowe - powiedziała w TVN24 Dulkiewicz. - To nie jest kwestia tego, czy jest mi przykro, pewnie bardziej chodzi o styl załatwiania spraw, o to, że nie było żadnej rozmowy, mimo moich prób - dodała. Oceniła, że "dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ma pełnię władzy i wykorzystuje ją tak, jak potrafi, z całą siłą, z całą mocą".

Aleksandra Dulkiewicz: Szkoda, że nie obowiązuje reguła wzajemności

Prezydent Gdańska podkreśliła, że "nigdy nie było takiej sytuacji, żeby przedstawiciel władz państwowych różnego szczebla nie mógł zabrać głosu na Westerplatte". - Szkoda, że tu nie obowiązuje reguła wzajemności - stwierdziła. - Jak my robimy obchody 40-lecia podpisania porozumień sierpniowych, dzisiaj i przez cały weekend, to przygotowujemy je tak, żeby tu było miejsce dla każdego, ale też żeby nie wchodzić sobie w drogę wtedy, kiedy wiemy, że to nie jest mile widziane - dodała.

Zobacz wideo Dulkiewicz komentuje przejęcie Westerplatte przez PiS

Jak powiedziała, "najważniejsze jest to, żebyśmy uczcili pamięć bohaterskich obrońców Westerplatte, ale także żebyśmy umieli wychylić się w przyszłość i zastanowić się nad tym, jakie jest dzisiaj nasze zadanie jako polskich patriotów. - Skoro chcemy być o 4.45 pierwszego września na Westerplatte, to pewnie z takich pobudek. Bądźmy mocno zakorzenieni w przeszłości, oddajmy należny honor tym, którzy dużo ryzykowali, ale odnośmy to zawsze do tego, co się dzieje dzisiaj, co się będzie działo jutro i pojutrze. Przecież to na Westerplatte jest hasło: "nigdy więcej wojny". Myślę, że na tym polega dziś odpowiedzialność polityków, liderów - podkreśliła Dulkiewicz.

