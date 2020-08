W maju portal TVP Info informował, że podpisy pod kandydaturą kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta zaczęto zbierać nielegalnie, bo jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnej daty wyborów. Opublikowano też nagranie z ukrytej kamery, z którego mało wynikać, że zbiórkę podpisów prowadzono w biurze Bożeny Manarczyk, radnej dzielnicy Praga-Południe z Koalicji Obywatelskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Rafał Trzaskowski po spotkaniu z Andrzejem Dudą: Te wybory nie były równe

Jest dochodzenie ws. zbiórki podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego. Zawiadomienie złożyli radni PiS

Radni PiS postanowili złożyć w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury, a także do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W piątek radny Marek Borkowski przekazał w rozmowie z portalem TVP Info, że Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wszczęła dochodzenie w tej sprawie, a on został już przesłuchany. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, śledczy, jeszcze przed rozpoczęciem postępowania, zdążyli przesłuchać w tej sprawie sześć osób.

Radny dzielnicy Praga-Południe przypomniał, że mogło dojść tu do naruszenia artykułu 248 Kodeksu karnego, mówiącego o nadużyciach przy przebiegu wyborów.

W przesłanych radnemu dokumentach śledczy wskazali, że dochodzenie dotyczy "dopuszczenia się w bliżej nieustalonym okresie, ale nie wcześniej niż od dnia 15 maja 2020 roku i nie później niż do dnia 29 maja 2020 r., nadużycia w sporządzaniu list z podpisami obywateli zgłaszających kandydatów w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej".

Trzaskowski jeszcze w maju odniósł się do zarzutów. "To hucpa"

W maju Jarosław Szostakowski, szef klubu radnych KO w Radzie Warszawy, przekazał w rozmowie PAP, że rozmawiał z radną Manarczyk o rzekomym, nielegalnym zbieraniu podpisów. "Absolutnie zaprzecza, jakoby w jej biurze prowadzona była zbiórka podpisów" - powiedział Szostakowski. Dodał, że zdaniem radnej była to prowokacja ze strony partii rządzącej, a karty wydawano z informacją, że zbiórkę podpisów można rozpocząć dopiero po ogłoszeniu terminu wyborów.

Wówczas i sam Trzaskowski odpierał zarzuty o przedwczesne zbieranie podpisów. - To była hucpa. Politycy, którzy chcieli doprowadzić do niedemokratycznych wyborów, dzisiaj stawiają zarzuty. Słyszałem o oddolnych akcjach zbierania podpisów pod moją kandydaturą, ale powtarzam także moim sympatykom - zbierać podpisy będzie można po rejestracji komitetu wyborczego - powiedział był kandydat na prezydenta w Polsat News.

***

W poniedziałek 31 sierpnia już po godz. 7:00 rano czekamy na Was w Poranku "Szkoła w czasie pandemii" na Gazeta.pl. Wraz z dziennikarzami radia TOK FM i redakcji Wyborcza.pl będziemy rozmawiać m.in. z ekspertami, nauczycielami i dyrektorami szkół o tym, czy Polska jest odpowiednio przygotowana na powrót uczniów do placówek od 1 września. >>>"Szkoła w czasie pandemii" - specjalne wydanie o edukacji w Gazeta.pl, Radio TOK FM i Wyborcza.pl