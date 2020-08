"Szkoła w czasie pandemii" to trzygodzinna multiformatowa transmisja wideo, podczas której Łukasz Kijek (Gazeta.pl), Dominika Wielowieyska (Radio TOK FM), Dorota Roman ("Gazeta Wyborcza") oraz Mikołaj Chrzan ("Gazeta Wyborcza") wraz z publicystami, ekspertami, a także dyrektorami szkół będą szukać odpowiedzi na pytania o pierwszy pełny pandemiczny rok szkolny.

Rozmowy z nauczycielami, ekspertami i epidemiologami

Jak przygotowane są szkoły? Czy system jest gotów na szybki powrót do pracy zdalnej? Jakie są scenariusze rozwoju pandemii tej jesieni i zimy oraz jak wpłynie to na działalność szkół? - to tylko niektóre z kwestii, które poruszą prowadzący wydanie specjalne dostępne po godz. 7:00 na stronach Gazeta.pl, Wyborcza.pl, tokfm.pl oraz na redakcyjnych profilach w mediach społecznościowych.

Pandemia trwa, a wakacje się kończą. Uczniowie mają wrócić do szkół

"Szkołę w czasie pandemii" rozpocznie Łukasz Kijek, który w studiu Gazeta.pl porozmawia m.in. z Przemysławem Staroniem, nauczycielem roku 2018. Wydanie w Radiu TOK FM poprowadzi Dominika Wielowieyska, która zaprosi słuchaczy i internautów na dyskusję z ekspertami do spraw edukacji i zdrowia. Finał przedsięwzięcia to z kolei łączenia Mikołaja Chrzana z lokalnymi dziennikarzami "Gazety Wyborczej" rozmawiającymi z dyrektorami szkół oraz prowadzona przez Dorotę Roman debata z udziałem dr. Pawła Grzesiowskiego, dr. Wojciecha Feleszki oraz Danuty Kozakiewicz, dyrektor SP nr 103 w Warszawie.

Perspektywa uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół

- Kolejny raz wspólnie z zaprzyjaźnionymi redakcjami Agory stawiamy na multimedialny projekt, którego najważniejszym celem jest podanie pełnej informacji najbardziej dociekliwym słuchaczom, czytelnikom i widzom - mówi Bartosz Raj, zastępca dyrektora strony głównej Gazeta.pl. I dodaje: - W przedsięwzięcie zaangażowanych jest ok. 50 osób. Wszyscy wierzymy, że edukacja jest jednym z najważniejszych, absolutnie fundamentalnym tematem dla Polek i Polaków. Dlatego nie tylko opowiemy o szkolnych tematach bezpieczeństwa i zdrowia, ale też spojrzymy na perspektywę uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół. Dzięki współpracy z redakcjami "Gazety Wyborczej" i TOK FM zaprosiliśmy też do programu ekspertów od walki z wirusami oraz polityków.

Aleksandra Sobczak, zastępczyni redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" dodaje:

Od lat początek września to dla mnie stresujący i pracowity czas. Nie pamiętam jednak takiego lęku i bezradności, jak w tym roku. Z listów, które dostajemy od czytelników "Wyborczej", wiem, że inni rodzice mają podobnie. Chcemy, żeby dzieci poszły do szkoły, bo nauka zdalna nas przerasta, jednocześnie boimy się zakażeń. Żeby zmierzyć się z tym problemem, uruchomiliśmy w "Gazecie Wyborczej" cykl publikacji opartych na informacjach od ekspertów, rodziców i nauczycieli. Nasi korespondenci śledzą sytuację w szkołach za granicą. Widzimy, że nie ma tu prostych rozwiązań, ale jest wielka potrzeba pogłębienia wiedzy.

- To, co stanie się w szkołach, będzie mieć konsekwencje we wszystkich dziedzinach życia. Połączyliśmy siły mediów Agory, by nasz przekaz w tej sprawie był jeszcze mocniejszy - komentuje Piotr Zorć, zastępca redaktor naczelnej Radia TOK FM.