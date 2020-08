Antoni Mężydło chce, aby Rafał Trzaskowski został szefem PO. "Ma szczęście do wygrywania wyborów"

Antoni Mężydło pojawił się w porannej audycji radiowej Jedynki. W sporej części wywiadu wypowiadał się na temat Rafała Trzaskowskiego, jego zachowania po przegranych wyborach prezydenckich i decyzjach dotyczących przynależności do partii.

Antoni Mężydło szczerze o Trzaskowskim. "Ma szczęście do wygrywania wyborów"

Zdaniem Senatora będzie duże parcie na to, aby Rafał Trzaskowski został przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. - On jest największą wartością, jego wartość polityczna, jeśli chodzi o PO czy Koalicję Obywatelską, znacznie przekracza wszystko pozostałe. To człowiek utalentowany i ma szczęście do wygrywania wyborów - powiedział.

W dalszej części swojej wypowiedzi Mężydło ocenił, że dobrze by było, gdyby "po ewentualnej zmianie przewodniczącego Borys Budka pozostał we władzach PO jako wiceprzewodniczący i pozostał szefem klubu parlamentarnego KO".

Temat podwyżek dla polityków "powinien się skończyć"

Kolejnym omawianym podczas wywiadu tematem była kwestia podwyżek dla najważniejszych osób w państwie. Mężydło uważa, że wokół tego zagadnienia utworzyła się "histeria", ale "PO wyszła z tego obronną ręką". - Głównie negatywnie na te podwyżki i to, że Platforma dogaduje się z PiS-em, zareagował elektorat Platformy i uważam, że to, że PO wycofała się i przeprosiła, całkowicie zażegnało ten kryzys - mówił.

Na koniec senator krótko ocenił, jaka powinna być rola Platformy Obywatelskiej w rozmowach na ten temat. - Niepotrzebnie dzisiaj w PO tak bardzo wewnętrznie jest ta sprawa rozgrywana. Uważam, że to powinno się skończyć - powiedział.