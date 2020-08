Szumowski wyjechał na urlop do Hiszpanii. Wcześniej rekomendował wakacje w Polsce

Jak poinformował "Super Express", były minister zdrowia Łukasz Szumowski spędza właśnie urlop na wyspie Fuerteventura, będącej częścią należącego do Hiszpanii archipelagu Wysp Kanaryjskich. Gazeta opublikowała też zdjęcia byłego szefa resortu zdrowia, który akurat udał się w rejs jachtem.

Pod koniec lipca Szumowski wraz z rodziną spędzał urlop na Suwalszczyźnie. Przerwał jednak wypoczynek, gdy w kraju odnotowywano bardzo wysokie wzrosty zakażeń.

Szumowski wypoczywa w Hiszpanii. Wcześniej rekomendował, by wakacje spędzać w Polsce

"Super Express" przypomniał też wypowiedzi Szumowskiego, który jeszcze kilka tygodni temu zachęcał, by w czasie epidemii koronawirusa planować wakacje w kraju.

- Jadąc za granicę, trochę ryzykujemy. Może się zdarzyć, że epidemia gdzieś "wybuchnie" i będziemy "zamykali powroty"; takie jest ryzyko wyjazdów w czasie pandemii - stwierdził pod koniec lipca w rozmowie z Polsat News.

O wyjazdach na wakacje ówczesny minister zdrowia mówił też na antenie RMF FM. - Najbezpieczniejsze są te rejony, gdzie tego [zakażeń koronawirusem - red.] jest mało, czyli w Polsce. Wiele krajów ma znacznie wyższe wskaźniki. W większości regionów Polski tego wirusa jest nadal bardzo niewiele. Myślę o województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, zachodniopomorskim. To kilka, kilkanaście przypadków, mówimy jednak o dużych województwach - oceniał na początku sierpnia.

Koronawirus w Hiszpanii. Kilka tysięcy przypadków dziennie. Od września Polska zawiesza loty do tego kraju

Po znacznym uspokojeniu sytuacji w maju i czerwcu, od początku lipca w Hiszpanii ponownie odnotowuje się wysokie, dobowe wzrosty zakażeń. Od 12 lipca liczba nowych zachorowań nie spadła poniżej 1000. 11 i 22 sierpnia odnotowano ponad 6 tys. nowych przypadków. W poniedziałek i wtorek było ich już nieco ponad 2 tys.

W piątek na stronach rządu miało pojawić się uaktualnione rozporządzenie o zakazie lotów do Polski. Od 26 sierpnia zakaz ten miał objąć m.in. właśnie Hiszpanię. We wtorek rząd zdecydował jednak, że akt prawny wejdzie w życie dopiero 1 września, tak by osoby przebywające w krajach, które znajdą się na nowej liście, miały więcej czasu na powrót do Polski. Do tego czasu obowiązuje dotychczasowy wykaz państw (wykreślono jedynie Andorę, która nie posiada lotniska przystosowanego do lotów międzynarodowych).

"W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną na świecie i pojawianiem się nowych ognisk zakażeń koronawirusem MSZ zaleca daleko idącą wstrzemięźliwość w planowaniu wyjazdów zagranicznych. Przypominamy, że podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych" - przypomina Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Liczba państw objętych zakazem lotów do Polski ma zwiększyć się z 43 do 63.