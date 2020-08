Kaczyński wróci z urlopu, a Gowin do rządu. "Mocne ścięcie rządu" jednak się rozmywa

- Sprawdziliśmy bojem, czy to działa. No i nie działa - mówi polityk PiS o obecnej strukturze rządu z rozmnożonymi resortami.

Dużo mniej ministerstw

Dziś rząd liczy 20 resortów. W tym wydzielone Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Sens - i to rzecz dziś na Nowogrodzkiej oczywista - takiego rozdrobnienia jest żaden. Stąd parcie prezesa PiS do połączenia niektórych resortów, by było ich, jak to zapowiadał w wywiadzie, w wersji "najbardziej radykalnej" jedynie 11, ale w praktyce może to "oscylować wokół 12" ministerstw.

Polityk PiS: - O połowę to nie, ale o jedną trzecią będzie ich mniej.

Inny ważny polityk Zjednoczonej Prawicy: - Prezes mówił o 11, ale w praktyce pewnie skończy się na 15.

Decyzje we wrześniu, rekonstrukcja w październiku

Wedle naszych informacji przed wyjazdem prezesa PiS na urlop odbyły się dwa ważne spotkania liderów Zjednoczonej Prawicy: Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry. A podczas drugiego obecny był także premier Mateusz Morawiecki. Wiążących decyzji nie podjęto - te mają zapadać dopiero we wrześniu, gdy Kaczyński wróci z urlopu.

- A prezes lubi wracać z notatkami, co robić - słyszymy od polityka PiS.

W praktyce, można usłyszeć w obozie rządzącym, rekonstrukcja stanie się faktem w październiku. Sugerował to już wprost Kaczyński w wywiadzie dla PAP: - Mogę mówić o pewnym planie, który byłby zrealizowany we wrześniu, być może ostatecznie na początku października.

Mniejsi do odchudzenia

Prezes PiS chce pozbawić Solidarną Polskę i Porozumienie po jednym z dwóch ministerstw. Nazywa to "zwykłą arytmetyką". Odchudzanie rządu z resortów to zwłaszcza problem mniejszych koalicjantów. Bardziej bojowa w obronie status quo jest partia Zbigniewa Ziobry, która najchętniej widziałaby dymisję premiera Mateusza Morawieckiego, ale na to nie ma szans.

Do rządu wrócić ma Jarosław Gowin, prezes Porozumienia - tak na fotel ministra jak i wicepremiera. Dziś jednak wicepremierem i ministrem rozwoju jest Jadwiga Emilewicz. W okrojonym rządzie nie będzie miejsca dla tej dwójki, która zresztą rywalizuje ze sobą.

Nowe miejsce dla Emilewicz

Wedle naszych informacji, trwa już rozglądanie się za inną niż rządowa funkcją dla Emilewicz, którą mogłaby płynnie objąć po odejściu z gabinetu. Ale musiałoby to być stanowisko odpowiednio wysokie, by nie wyglądało to na upadek z wysokiego konia. - Musi być to godne odejście z rządu - słyszymy.

Rozwiązania są tu dwa: albo stanowisko w państwowym biznesie - ten szlak jest przetarty przez niejednego ministra, choćby przez Jerzego Kwiecińskiego, który jest prezesem PGNiG - albo stanowisko za granicą, w jakiejś instytucji międzynarodowej. Przymiarki trwają, ale są bardzo wstępne i konkretów nie ma, a decyzje będą wymagały przyzwolenia prezesa PiS (on Emilewicz nie znosi) i premiera, z którym jest w bardzo dobrych relacjach. Wicepremier mogłaby wrócić po prostu do pracy w Sejmie, ale to trąciłoby degradacją, za to ucieszyłoby ziobrystów, którzy jej wybitnie nie poważają.

Polityk PiS: - Okazało się, że Emilewicz nie ma specjalnej zdolności przyciągania posłów do siebie i nie stała się alternatywą dla Gowina.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz: Gowin w resorcie rozwoju

Jarosław Gowin wracać na swoje poprzednie ministerialne stanowisko w rządzie nie chce. A jeśli już, to resort nauki powinien być o coś poszerzony. W PiS jednak, a w Solidarnej Polsce już wybitnie, jest duże niezadowolenie z rządów Gowina w szkolnictwie wyższym. Spięcia szefa klubu PiS prof. Ryszarda Terleckiego z Gowinem o reformy szkolnictwa wyższego były wręcz widowiskowe.

- PiS jest mocno nastawione na to, aby jednak odzyskać resort nauki i szkolnictwa wyższego - słyszymy od polityka obozu rządzącego.

Bardzo prawdopodobny jest zatem scenariusz, w którym Gowin wraca do rządu w randze wicepremiera i przejmuje poszerzone Ministerstwo Rozwoju po Emilewicz. Poszerzone, jeśli Nowogrodzka dopnie swego i koalicjanci dostaną tylko po jednym resorcie.

Ziobryści bardziej bojowi

W negocjacjach z Nowogrodzką bardziej bojowo nastawieni są ziobryści. Zagrożony odejściem z Ministerstwa Środowiska Michał Woś - jeden z najbliższych współpracowników Ziobry - mówił w TVP, że zarząd Solidarnej Polski jak i Porozumienie Gowina przyjęły uchwałę stanowiącą, że "nie podejmujemy się takich rozmów, które miałyby doprowadzić do zmniejszenia zakresu odpowiedzialności koalicjantów za państwo".

Jednak Porozumiemie uchwały w takim konfrontacyjnym wobec PiS tonie nie podejmowało. - Stoimy na stanowisku, że cały czas obowiązuje umowa koalicyjna. Uważamy, że mniejsi koalicjanci powinni odpowiadać za sfery kompetencji dwóch ministerstw - mówi jednak Magdalena Sroka, posłanka i rzeczniczka Porozumienia.

Co więcej, Woś wbijał szpile premierowi (który nie tak dawno rozmnożył resorty) mówiąc: - Przypominamy, że przecież niecały rok temu to pan premier Mateusz Morawiecki zaproponował taką a nie inną strukturę rządu i taki a nie inny podział odpowiedzialności między koalicjantami.

Mówi polityk PiS: - Przycinanie rządu oznacza, że Zbyszek będzie musiał powiedzieć niektórym swoim ludziom "sorry, wracacie do Sejmu i tam musicie pracować". Część naszych też będzie musiała wrócić do Sejmu. Nie ma innej możliwości. Dzisiaj przecież mamy nawet problemy w sejmowych komisjach, gdzie nie za bardzo są ludzie do pracy, bo każdy chce być gdzieś wiceministrem.

Ale Ziobro już wcześniej ćwiczył odchudzanie rządu i jego ludzie odnajdywali się i tak np. na stanowisku pełnomocnika.

Ministrowie bez resortów

Jednym z wariantów zaspokojenia oczekiwań mniejszych koalicjantów jest tworzenie stanowisk ministrów, ale bez resortów. To było ćwiczone już wcześniej, gdy Beata Kempa - dziś europosłanka - była ministrem bez resortu, a odpowiadała za sprawy dot. pomocy humanitarnej.

Wszyscy nasi rozmówcy są jednak pewni, że gdy tylko prezes PiS wróci z urlopu, to zaczną się bardzo trudne rozmowy.

Mówi polityk PiS: - Spokojnie, koalicja przetrwa. Nie będziemy dobierać żadnego PSL. Teraz jesteśmy na etapie projektowania 12-13 ministerstw. Może się skończyć na 13. Decyzje nie zostały jeszcze podjęte. Prezes zapewne doprecyzowuje sobie tę wizję na urlopie.