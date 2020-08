Morawiecki komentuje słowa Terleckiego o LGBT: Nie ma u nas zgody dla promowania pewnych ideologii

- Polska jest krajem wolnym, bardzo demokratycznym i bardzo tolerancyjnym. W pełni tolerujemy wolność wyrażania swoich myśli tak długo, jak nie obraża ona uczuć innych - mówił we wtorek w Tychach premier Mateusz Morawiecki. To komentarz do słów wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który stwierdził m.in., że "trzeba bronić dzieci przed ideologią LGBT".

3 Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl

