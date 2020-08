Kanthak w ogniu pytań Kraśki. "Proszę podać pięć założeń tej 'ideologii LGBT'". "Panie redaktorze..."

Poseł Solidarnej Polski Jan Kanthak (m.in. wcześniej zaangażowany m.in. w tzw. reformę sądów) w "Faktach po Faktach" w TVN 24 był pytany, czy zgadza się z dymisją wojewody łódzkiego, który mówił: o "wirusie ideologii i wirusie LGBT". Oficjalnie nie potwierdzono, że te słowa były przyczyną odsunięcia go od stanowiska - przedstawiciele rządu mówili wręcz, że zgadzają się z wypowiedzią. - Ten wojewoda mówił o "wirusie ideologii i wirusie LGBT" - zaczął dziennikarz Piotr Kraśko, który prowadził program. Kanthak stwierdził w odpowiedzi, że "to manipulacje", a wojewoda "dopowiedział potem, że chodzi o ideologię LGBT" [istnienia tego terminu nie potwierdzają żadne źródła naukowe, eksperci wskazują z kolei, że używanie go ma na celu dehumanizację - red.].

Jan Kanthak w ogniu pytań Kraśki. "Proszę podać pięć założeń ideologii LGBT". "Panie redaktorze..."

Wówczas między dziennikarzem, a posłem rozpoczęła się żywa wymiana zdań. - Używa [wojewoda - red.] słowa wirus. Czy państwo myślicie, że jak ktoś stanie obok premiera Luksemburga, który jest zdeklarowanym gejem, to też zostanie gejem? Albo odwrotnie, premier Luksemburga stanie się osobą homoseksualną? Czy panowie myślą, że to tak działa? - dopytywał Kraśko.

- Kurator odnosił się do wirusa ideologii LGBT. Można być wyznawcą ideologii LGBT nie będąc członkiem... nie będąc osobą homoseksualną, biseksualną....To należy rozróżniać i pan kurator właśnie po to, żeby uniknąć takich manipulacji... - próbował tłumaczyć Kanthak. Dziennikarz dopytywał dalej:

- Ale czy pan może powiedzieć, skąd pan czerpie wiedzę? Czy pan może wymienić pięć założeń ideologii LGBT i powiedzieć, skąd pan czerpie wiedzę o tych założeniach?

- Mogę, panie redaktorze, przywołać definicję ideologii, która znajduje się w słowniku PWN.

- Ale panie pośle, definicję ideologii LGBT. Jakie są założenia tej ideologii, o której dyskutujemy od kilku miesięcy? - dopytywał Kraśko.

- Choćby takie jak zakładanie kierunku gender studies... tworzenie ideologicznej płci, którą jest płeć tożsamościowa... - mówił Kanthak.

- A na której polskiej uczelni jest katedra gender?

- Na Uniwersytecie Warszawskim.

- To jeśli pan twierdzi, że jest taka katedra...To pięć założeń ideologii LGBT - może pan podać? - pytał dalej dziennikarz.

Poseł Solidarnej Polski zaczął coraz bardziej gubić się w tłumaczeniach.

Ale panie redaktorze, kwestia ideologii ma... pozwoli pan, że ja dokończę... Ideologia polega na dążenia do pewnych celów społecznych, do przyjmowania strategii

- wskazywał, dodając, że chodzi m.in. o takie strategie, jak organizowanie marszów równości.

- Rozumiem, że nie jesteśmy w stanie przedstawić pięciu założeń, albo choćby jednego?

- No bo nie ma żadnych - wtrącił się poseł KO Tomasz Trela, który także był gościem "Faktów".

- ... to jest właśnie działalność ideologiczna - zakończył Kanthak.

Wkrótce na prośbę Kraśki ponowił próbę objaśniania, jakie są założenia "ideologii LGBT", i powiedział:

Środowiska LGBT mają swoje księgarnie, kina, swoje sklepy (...) Ja byłem kiedyś w San Francisco, w dzielnicy Cruz [Kathak najpewniej pomylił nazwy - mogło chodzić o dzielnicę Castro - red.]. I byłem świadkiem tego, jak wygląda ta dzielnica. Sklepy mięsne dla ideologii LGBT

- Panie pośle, mamy w Polsce wiele wspaniałych programów podróżniczych, w których na pewno ta opowieść znajdzie swoje miejsce. Ale mówmy teraz o tym, co dzieje się w Polsce - skwitował Kraśko.

Wymiana zdań jest szeroko komentowana w mediach społecznościowych. "Wystarczy wytrącić propagandystę z rytmu i ten zaczyna się jąkać" - napisał Darek Ćwiklak z "Newsweeka".

"Piotr Kraśko jest rewelacyjny. Jak to dobrze że opuścił śniadaniówkę i znów robi to co umie najlepiej" - skomentował Maciej Bąk z Radia ZET.