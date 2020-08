Sondaż: Prezydent powinien zarabiać więcej. Posłowie i wiceministrowie już niekoniecznie

Uchwalone przez Sejm, a odrzucone w Senacie podwyżki dla najważniejszych osób w państwie to w os jeden z leitmotivów polskiej polityki w ostatnich dniach. Na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" pracownia United Surveys przeprowadziła sondaż, w którym zapytano o to, czy pensje najważniejszych osób w państwie rzeczywiście powinny być wyższe, a jeśli tak, to o ile.

Posłowie i senatorowie

Zdaniem 36,7 proc. badanych obecne zarobki posłów i senatorów (8 tys. złotych brutto miesięcznie) są wystarczające. 23,6 proc. chciałoby natomiast ich obniżenia do 4-5 tys. zł brutto. Za obniżką pensji do 5-7 tys. opowiedziało się 5,4 proc. ankietowanych.

8,1 proc. badanych uważa natomiast, że posłowie i senatorowie zasługują na nieznaczną podwyżkę, tak by zarabiali od 8-10 tys. złotych miesięcznie. 9 proc. ankietowanych poparłoby pensje na poziomie 10-12 tys. zł. Z tym, że posłowie i senatorowie powinni zarabiać 13-17 tys. zł zgodziło się 9,6 proc. uczestników badania. 6,6 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Wiceministrowie

Obecnie wiceministrowie zarabiają 8 tys. złotych brutto. Największy odsetek ankietowanych - 31,2 proc. - uważa, że wysokości pensji wiceszefów resortów nie należy zmieniać. 17,3 proc. badanych chce, by podwyżek dla wiceministrów do 8-10 tys. zł. 10,2 proc. respondentów sugeruje podniesienie wynagrodzeń do 10-12 tys., a 12,2 proc. do 13-17 tys.

Za obniżką pensji wiceministrów do 4-5 tys. zł opowiedziało się 14,5 proc. badanych. Z kolei 8,4 proc. chciałoby, by pensje wynosiły do 5-7 tys. zł. 3,9 proc. ankietowanych nie wyraziło żadnej opinii.

Prezydent

O ile parlamentarzyści i wiceministrowie nie mogli liczyć na przychylną opinię o podwyżkach, tak sytuacja zmienia się w przypadku prezydenta. 41,6 proc. uczestników badania badania United Surveys dla RMF FM i "DGP" opowiedziało się bowiem za podwyższeniem zarobków prezydenta do 13-17 tys. zł miesięcznie. Obecnie głowa państwa otrzymuje 12,6 tys. zł brutto.



36,2 proc. uważa, że pensja prezydenta nie powinna ulec zmianie. Zdaniem 6,8 proc. ankietowanych prezydent powinien zarabiać 4-5 tys. zł. 1,3 proc. badanych obniżyłoby zarobki głowy państwa do 5-7 tys., a 3,8 proc. do 8-10 tys. zł miesięcznie. 5,2 proc. nie miało zdania.

Sondaż przeprowadzono 21 sierpnia na grupie 1100 osób.

Sejm przegłosował podwyżki, również głosami opozycji. Później projekt odrzucił Senat

W połowie sierpnia Sejm przyjął zmiany w prawie podwyższające wynagrodzenia dla samorządowców, parlamentarzystów i osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie. Za przyjęciem nowelizacji obejmującej podwyżki głosowało 386 posłów, przeciw było 33, a 15 wstrzymało się od głosu.

Za podniesieniem pensji głosowało 226 posłów PiS, z 228 głosujących. Głos za oddało również 100 posłów KO (ze 121, którzy głosowali). Zwolennikami podniesienia wynagrodzenia było również 39 posłów Lewicy i 20 członków koalicji PSL-Kukiz15. Na posłów opozycji spadła później ogromna fala krytyki za to, że za podwyżkami głosowali "ramię w ramię" z partią rządzącą. Koalicja Obywatelska i Lewica zapowiedziały, że swój błąd naprawią w Senacie.

17 sierpnia Senat odrzucił ustawę o podwyżkach wynagrodzeń dla parlamentarzystów i urzędników wysokiego szczebla. Za jej odrzuceniem opowiedziało się 48 senatorów, przeciwko było 45. Wniosek o odrzucenie ustawy o podwyżkach złożyła wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka. - Uważam, że kwestia uchwalenia tej ustawy w takim trybie, w jakim to nastąpiło w Sejmie, nie może mieć miejsca - powiedziała Morawska-Stanecka.