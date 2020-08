Dariusz Piontkowski przestanie być szefem MEN-u? Wojewoda wielkopolski głównym kandydatem

Z nieoficjalnych informacji przekazywanych przez TVP Poznań wynika, że Dariusz Piontkowski niebawem może przestać pełnić rolę ministra edukacji narodowej. Jego miejsce miałby zająć wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Mikołajczyk za Piontkowskiego? Wojewoda wielkopolski bez komentarza na ten temat

Jeżeli informacja ta znalazłaby swoje potwierdzenie, byłaby to niewątpliwie kolejna sensacyjna zmiana w rządzie w ostatnich dniach. Nie tak dawno dymisje złożyli były już minister zdrowia Łukasz Szumowski i szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Łukasz Mikołajczyk, który rzekomo ma być głównym kandydatem do zastąpienia Piontkowskiego nie odniósł się do tych informacji. Wojewoda wielkopolski jak na razie zapewnia, że "jest bardzo zadowolony z funkcji, którą pełni i ma wiele planów do zrealizowania na tym stanowisku".

Krótka biografia Łukasza Mikołajczyka. Był dyrektorem i nauczycielem

43-letni Łukasz Mikołajczyk w latach 2015-2019 był senatorem Prawa i Sprawiedliwości. Od końca listopada ubiegłego roku, tuż po objęciu mandatu przez Zbigniewa Hoffmana pełni funkcję wojewody wielkopolskiego.

Jeszcze wcześniej Mikołajczyk był związany z Ostrowem Wielkopolskim, w którym się urodził. Przed laty pracował w Szkole Podstawowej nr 9 jako dyrektor, a ponadto jako nauczyciel informatyki i matematyki.