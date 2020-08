Kolizja z udziałem samochodu SOP-u. Nieoficjalnie: jechał nim były szef MSWiA Jarosław Zieliński

Kolizja miała miejsce przy wyjeździe z Augustowa, na ulicy Białostockiej. Jak informuje RMF FM, kierowca innego samochodu nie zachował należytej ostrożni podczas włączania się do ruchu, a następnie uderzył w jadący główną drogą pojazd SOP-u. Ukarano go za to mandatem karnym w wysokości 220 zł.

Kolizja samochodu Służby Ochrony Państwa. Autem podróżował Jarosław Zieliński, były wiceszef MSWiA

Samochodem SOP-u podróżował poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz były wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński. W wyniku kolizji nikt nie odniósł obrażeń. Nikomu nic się nie stało.

W czerwcu portal tvn24.pl ustalił, że choć Zieliński odszedł z ministerstwa z listopadzie 2020 r., to nadal ochraniany jest przez SOP. W praktyce oznacza to, że poseł PiS-u nadal może poruszać się samochodem BMW 750, z którego korzystał jako wiceminister.

"Minister Mariusz Kamiński pozostawił ochronę Zielińskiemu. W praktyce pełnią ona rolę taksówki, gdy poseł jeździ do stolicy bądź bierze udział w jakichś uroczystościach w swoim okręgu wyborczym" - mówił jeden z informatorów tvn24.pl.