Jacek Kurski oficjalnie powrócił na fotel prezesa zarządu TVP 7 sierpnia, zastępując na stanowisku Macieja Łopińskiego (ten przez sześć miesięcy był jedynie pełniącym obowiązki szefa zarządu). Kurskiego poparło troje z pięciu członków Rady Mediów Narodowych.

REKLAMA

Jak informowała "Rzeczpospolita", za kandydaturą zagłosowali ci członkowie RMN, którzy są jednocześnie politykami partii rządzącej. Byli to: Krzysztof Czabański (przewodniczący RMN), Elżbieta Kruk i Joanna Lichocka. Przeciwko byli natomiast powołany z rekomendacji PO Juliusz Braun oraz Grzegorz Podżorny, przedstawiciel Kukiz'15.

>>>Jacek Kurski ponownie został prezesem TVP. Powołano go głosami polityków PiS

Zobacz wideo Wizjoner, poliglota, "o takie Polskie walczył"! Portret Jacka Kurskiego

Za co w TVP będzie odpowiadał Jacek Kurski? Dwuosobowy zarząd podzielił listę obowiązków

Poza Kurskim, w zarządzie TVP zasiada jednie Mateusz Matyszkowicz, były dyrektor TVP Kultura i TVP 1. Portal Wirutalnemedia.pl ustalił, jak dokładnie będzie wyglądał podział obowiązków w dwuosobowym zarządzie publicznego nadawcy. Nie może chyba dziwić, że nad większością jednostek organizacyjnych TVP pieczę będzie sprawował nowy prezes.

Kurski będzie sprawował nadzór m.in. nad: Telewizyjną Agencją Informacyjną (kreującą w TVP obszar informacji i publicystyki), Biurem Spraw Korporacyjnych, Biurem Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Biurem Prawnym, Biurem Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Ośrodkiem Administracji, Biurem Rachunkowości, Biurem Kontrolingu i Restrukturyzacji, Biurem Programowym, TVP Sport, TVP ABC, Biurem Strategii i Projektów, Biurem Zakupów i Zamówień Publicznych, Biurem Reklamy, Biurem Negocjacji i Nadzoru Produkcji, Biurem Dystrybucji, Telewizyjną Agencją Informacyjną, Agencją Kreacji Rozrywki i Oprawy, Centrum Usług Produkcyjnych, Ośrodkiem TVP Technologie, Ośrodkiem Inwestycji i Transportu i 16 oddziałami terenowymi.

Matyszkowicz będzie natomiast nadzorował: Centrum Kultury i Historii, Agencję Kreacji Filmu i Serialu, Agencję Kreacji Teatru Telewizji Polskiej, Agencję Kreacji Publicystyki, Dokumentu i Audycji Społecznych, Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych, Biuro Sprzedaży i Współpracy Międzynarodowej, Program Satelitarny TVP Polonia, Belsat TV i Ośrodek Kanałów i Serwisów Internetowych.

Według portalu Wirtualnemedia.pl, uchwała zarządu dotycząca podziału obowiązków została już przyjęta nad radę nadzorczą spółki, Jej przewodniczącym jest wspomniany już Maciej Łopiński.

W marcu RMN odwołała Jacka Kurskiego z funkcji prezesa TVP. Rozbrat z telewizją nie trwał jednak długo

W marcu RMN odwołała Kurskiego z funkcji prezesa zarządu TVP, którą pełnił od 2016 r. Chwilę wcześniej były poseł PiS-u oddał się do dyspozycji prezydenta Andrzeja Dudy, który miał według mediów lobbować za usunięciem go z tego stanowiska, a w zamian podpisać ustawę gwarantującą blisko dwa miliardy złotych mediom publicznym, do czego ostatecznie doszło.

Po odwołaniu Kurski wciąż był blisko kierownictwa telewizji, pełniąc rolę doradcy zarządu TVP. W czerwcu ponownie został jego członkiem, a 7 sierpnia powołano na funkcję "stałego" prezesa TVP.