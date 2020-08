RMF FM: Zbigniew Rau najpoważniejszym kandydatem na stanowisko szefa MSZ

O tym, że to prof. Zbigniew Rau ma największe szanse na objęcie urzędu ministra spraw zagranicznych, informuje RMF FM. Dziennikarze stacji skontaktowali się z politykiem, a ten nie zaprzeczył ich ustaleniom. Uśmiechnął się tylko i stwierdził, że obecnie jest na wakacjach, ale już wiele razy był przymierzany do tej funkcji.

Zbigniew Rau jest profesorem nauk prawnych, przewodniczącym sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i posłem Prawa i Sprawiedliwości. Pełni także funkcję kierownika Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych Uniwersytetu Łódzkiego oraz szefa Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a.

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podał się do dymisji

W czwartek 20 czerwca z funkcji szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych zrezygnował Jacek Czaputowicz. Premier Mateusz Morawiecki przyjął jego dymisję tego samego dnia. Z zapowiedzi Prezesa Rady Ministrów wynika, że następcę Jacka Czaputowicza poznamy do końca tego tygodnia. Stanie się to najprawdopodobniej w piątek 21 sierpnia. Tego samego dnia ma zostać ogłoszone nazwisko następcy Łukasza Szumowskiego, który zrezygnował z funkcji ministra zdrowia we wtorek 18 sierpnia. Oprócz Czaputowicza i Szumowskiego w tym tygodniu do dymisji podali się także wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński oraz wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.