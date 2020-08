MON: Przekop Mierzei Wiślanej zwiększy bezpieczeństwo Polski. "Poprawa swobody manewru sił"

Posłanka Lewicy Beata Maciejewska zwróciła uwagę w lipcowej interpelacji do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, że według analizy fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirekt24 przekop Mierzei Wiślanej może zaszkodzić bezpieczeństwu Polski.

"W analizie zaznaczone jest między innymi to, że polskie okręty wojenne posiadają w większości zanurzenie większe niż trzy metry, co uniemożliwi im przejście kanałem, a także fakt, że inwestycja jest zasadniczo stworzeniem toru wodnego umożliwiającego dostęp do wód Zalewu Wiślanego jednostkom rosyjskim" - napisała Beata Maciejewska.

MON: Przekop wpłynie na poprawę bezpieczeństwa

Jak informuje portal Zbiam.pl (Zespół Badań i Analiz Militarnych), na interpelację odpowiedział wiceminister Wojciech Skurkiewicz. Stwierdził, że wspomniana przez posłankę Lewicy fundacja działa jako "prywatna komercyjna firma", a jej analiza "zawiera subiektywną ocenę sytuacji".

W resorcie obrony narodowej zostały przeprowadzone analizy operacyjne w tym zakresie, które nie potwierdzają przedstawionej w interpelacji tezy, że przekop Mierzei Wiślanej zaszkodzi bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej. Wręcz przeciwnie – wnioski wskazują, że przekop wpłynie na poprawę bezpieczeństwa

- podkreślił Wojciech Skurkiewicz.

Dodał, że "aktualna dyslokacja jednostek Sił Zbrojnych RP oraz wojsk sojuszniczych na terenie garnizonu Elbląg może stanowić kolejny argument za przeprowadzeniem powyższej inwestycji, którą w przyszłości można wykorzystać jako alternatywną drogę zaopatrzenia".

Jednocześnie, w odniesieniu do zanurzenia polskich okrętów wojennych stwierdzić należy, że znaczna część okrętów Marynarki Wojennej RP posiada zanurzenie mniejsze niż trzy metry. Istotnym jest również fakt, że przekop może być wykorzystywany przez nawodne jednostki pływające nieposiadające statusu okrętu wojennego, a będące na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP, co w konsekwencji poprawi szeroko rozumianą swobodę manewru sił

- zaznaczył wiceminister.

Polityk wskazał, że przekop "stworzy nowy tor wodny umożliwiający swobodny dostęp do wód Zalewu Wiślanego głównie polskim jednostkom pływającym". "Jednostki Federacji Rosyjskiej już posiadają swobodny dostęp do analizowanego akwenu poprzez naturalną Cieśninę Piławską pozwalającą na wejście na akwen Zalewu Wiślanego" - wyjaśnił.

Przekop Mierzei Wiślanej

Przekop Mierzei Wiślanej służy budowie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk 4 sierpnia na antenie Polskiego Radia 24 zapewnił, że przekop idzie zgodnie z planem. Minister dodał, że inwestycja jest realizowana zgodnie z wymogami środowiskowymi i projektem budowlanym.

- Jesteśmy na etapie rozpoczęcia wykopów pod śluzą - powiedział Marek Gróbarczyk. - Zostały ukończone przyczółki pod układ mostowo-drogowy oraz rozpoczęto budowę falochronów od strony Zatoki Gdańskiej, jak i od Zalewu Wiślanego - dodał.

Ponadto rozpoczął się II przetarg na budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną do portu w Elblągu i innych, które znajdują się na Zalewie Wiślanym. - On na pewno w tym roku będzie rozstrzygnięty - zapewnił minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.