Zbigniew Ziobro chce wykreślić z rejestru jeden z Kościołów. W tle wątek LGBT

Reformowany Kościół Katolicki działa w Polsce od 2007 roku. Jest to niewielki Kościół chrześcijański tradycji starokatolickiej, który ma swoje wspólnoty w ośmiu polskich miastach. 28 stycznia 2020 roku został on wpisany do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych, o czym zadecydowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Decyzji tej sprzeciwił się Zbigniew Ziobro.

"Prokurator Generalny m.in. podniósł, że statut oraz wniosek Reformowanego Kościoła Katolickiego nie zawierały istotnych informacji wymaganych ustawą: w zakresie celów związanych z działalnością Kościoła. Organ rejestrowy nie dokonał również oceny wniosku Kościoła o wpis pod względem zgodności z przepisami ustaw chroniącymi bezpieczeństwo i porządek publiczny, zdrowie, moralność publiczną, władzę rodzicielską oraz podstawowe prawa i wolności innych osób" - napisał dział prasowy Prokuratury Krajowej w korespondencji z "Rzeczpospolitą". Z doniesień dziennika wynika, że MSWiA prowadzi postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Członkowie RKK mogą zawrzeć małżeństwo jednopłciowe. "Prokuratorowi nic do tego"

Zwierzchnicy Reformowanego Kościoła Katolickiego nie komentują sprawy. Członkowie wspólnoty są jednak zaniepokojeni i podejrzewają, że aktywność Zbigniewa Ziobry związana z rejestrem Kościołów i innych związków wyznaniowych może mieć charakter polityczny. Dr hab. Paweł Borecki z Zakładu Prawa Wyznaniowego Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że może mieć to związek z faktem, że członkowie RKK mogą zawrzeć małżeństwo jednopłciowe.

- Tego typu akty o charakterze religijnym nie wywołują żadnych skutków w polskim porządku prawnym. Są wewnętrzną sprawą wspólnoty i prokuratorowi generalnemu nic do tego - powiedział dr hab. Borecki w rozmowie z "Rz".

Ekspert zaznaczył, że jeszcze nigdy nie słyszał o sytuacji, w której prokurator generalny wnosi sprzeciw odnośnie wpisania jakiejś wspólnoty do rejestru.

Zbigniew Ziobro przeznaczył 250 tys. zł na wsparcie dla gminy, która jest "strefą wolną od LGBT"

Zbigniew Ziobro poinformował we wtorek 18 sierpnia, że gmina Tuchów, która ogłosiła się "strefą wolną od LGBT", otrzyma wsparcie w wysokości 250 tys. zł z Funduszu Sprawiedliwości. W lipcu tego roku Unia Europejska zadecydowała, że gminy, które przyjęły homofobiczne uchwały, nie otrzymają dofinansowania. Fundusz Sprawiedliwości, z którego sfinansowano wsparcie dla gminy Tuchów, został stworzony, aby finansowano z niego pomoc dla poszkodowanych i świadków i przeciwdziałać przestępczości.