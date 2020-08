Jak podaje polsatnews.pl, do sytuacji doszło na konferencji prasowej w środę 19 sierpnia w Sejmie. Wypowiedź Łukasza Szumowskiego w pewnym momencie przerwał poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński, który zadał byłemu ministrowi zdrowia kilka pytań.

Łukasz Szumowski: Uważam, że rozliczę się dokładnie co do złotówki. Nie ja, bo to Skarb Państwa uzyskuje te pieniądze

- Chciałem zapytać, czy będzie pan o 11 w ministerstwie, bo będziemy z posłem Szczerbą. Chciałbym zapytać, czy chociaż raz pan znajdzie czas, żebyśmy się mogli zobaczyć - zapytał Dariusz Joński. Łukasz Szumowski odpowiedział, że już nie będzie w resorcie zdrowia, ale na pewno spotka się z posłami na korytarzach sejmowych. - Jestem już byłym ministrem - przypomniał Szumowski.

Dariusz Joński odpowiedział, że posłowie nie otrzymali odpowiedzi na żadne pytania, które zadawali Ministerstwu Zdrowia od półtora miesiąca. - Ani razu nie znalazł pan czasu, aby spotkać się z nami i porozmawiać w ministerstwie. Pytaliśmy: gdzie są pieniądze za respiratory i za maski. Nie uważa pan, że powinien się rozliczyć z tych 70 milionów? - dopytywał poseł.

Łukasz Szumowski dodał, że w ustawie nie ma zapisu, zgodnie w którym minister ma obowiązek spotykać się z posłami. - Uważam, że rozliczę się dokładnie co do złotówki. Nie ja, bo to Skarb Państwa uzyskuje te pieniądze - odpowiedział były minister zdrowia.