Jerzy Owsiak o dymisji Łukasza Szumowskiego: Proszę pilnie wyjaśnić zakup respiratorów

- Zanim Pan pójdzie leczyć chorych Polaków, proszę pilnie doprowadzić do wyjaśnienia nieprawdopodobnego zakupu przez Pana resort respiratorów za ponad 200 milionów złotych - w taki sposób Jurek Owsiak odniósł się do rezygnacji ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Szef WOŚP dodał, że jeśli Szumowski wróci do zawodu, "to odzyskamy doskonałego kardiologa".

Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

