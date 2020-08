Andrzej Duda zarządził podwyżki dla pracowników kancelarii. Nawet 2 tys. zł więcej do pensji

Zmiana wynagrodzeń ma objąć wszystkich 400 pracowników Kancelarii Prezydenta. Najwyższe podwyżki mają otrzymać doradcy Andrzeja Dudy oraz szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska. Dotychczas zarabiali od 6 do 11 tys. zł, po podwyżkach będzie to od 8 do 12 tys. zł - podaje "Rzeczpospolita".

"Choć zarządzenie wchodzi w życie od 1 września, wyższe pensje mają być wyliczone od... stycznia tego roku, a więc od ośmiu miesięcy wstecz" - informuje dziennik.

Średnia pensja pracownika Kancelarii Prezydenta to 10 tys. zł. W ubiegłym roku wynagrodzenia pracowników kancelarii wyniosły łącznie 53 mln zł.

Nowelizacja ustawy dotycząca wynagrodzeń

Senat w poniedziałek odrzucił ustawę podwyższającą wynagrodzenia polityków i samorządowców. Za odrzuceniem ustawy głosowało 48 senatorów, 45 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Propozycja zakładała, że prezydent miałby zarabiać ponad dwa razy więcej niż teraz, czyli około 26 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Pensja premiera miała wzrosnąć z poziomu 11 do około 22 tysięcy złotych. Wynagrodzenia posłów zwiększyłyby się o 4,5 tysiąca złotych i wyniosłyby ponad 12,5 tysiąca złotych brutto.

Nowelizacja ustawy wprowadzała też wynagrodzenie dla pierwszej damy, która miałaby zarabiać blisko 18 tysięcy złotych brutto. Do tej pory żona prezydenta nie otrzymywała wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji pierwszej damy.