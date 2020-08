Szumowski tłumaczy, dlaczego wcześniej ucinał plotki o swojej dymisji. "Bardzo jest mi wstyd"

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski ogłosił we wtorek rezygnację ze swojej funkcji. Podkreślił, że po odejściu z resortu wróci do funkcji posła i zawodu lekarza. - Nigdzie nie znikam, nie odchodzę, pozostanę posłem. Oczywiście wracam do zawodu, jestem kardiologiem, jestem elektrofizjologiem, chciałbym wrócić do kliniki, leczyć pacjentów - mówił Łukasz Szumowski.

Zaznaczył, że odejście planował już w styczniu lub lutym. Wyjaśnił jednak, że został w ministerstwie ze względu na pandemię koronawirusa.

Jeszcze pod koniec lipca deklarował w rozmowie w Polsat News, że nie zamierza składać dymisji. - Temat rekonstrukcji rządu jest wałkowany głównie przez media od dwóch tygodni. Broń Boże, nie chcę odchodzić. Tu jest w tej chwili wyzwanie koronawirusa - powiedział Łukasz Szumowski.

Deklarację powtórzył przed kilkoma dniami w programie "Tłit" w Wp.pl. - W takiej sytuacji, jaką mamy, nie można rozmawiać o "opuszczaniu okrętu". Jestem żeglarzem i sternikiem, i wiem, że takich rzeczy się nie robi - stwierdził.

Łukasz Szumowski: Bardzo jest mi wstyd

Zapytany o tę niekonsekwencję we wtorek wieczorem w Polsat News Szumowski przyznał z uśmiechem, że "bardzo jest mu wstyd".

- Oczywiste jest to, że nie można dyskutować o takich sprawach jak zmiana konstytucyjnego ministra poza gabinetem i zaciszem gabinetów. Pan premier o tym doskonale wiedział i pan prezes Kaczyński, pan prezydent, z którym też rozmawiałem. To trzy osoby, które wiedziały. Widać po reakcjach, Bogu dzięki, że tak było, bo wykonywałem swoją funkcję, swoje zadania w bardzo trudnym okresie dla kraju, dla pacjentów

- mówił Łukasz Szumowski.

- Wstydzę się, mówię wprost, bo ja po prostu jestem nieprzyzwyczajony mówić wprost, do osób, które bardzo lubię, coś, co nie jest prawdą. Mea culpa, ale z drugiej strony nie wolno mówić o takich rzeczach publicznie - dodał.