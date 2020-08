Kolejna dymisja w obozie Zjednoczonej Prawicy. Odchodzi wiceminister cyfryzacji Wanda Buk

Wanda Buk pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji od lipca 2018 r. Wcześniej, przez ponad dwa lata była dyrektorką Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Odpowiadała za realizację projektów finansowanych przez UE o wartości 10 mld zł, obejmujących m.in.: budowę infrastruktury IT i telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu, rozwój usług elektronicznych o wysokiej dostępności i jakości, cyfryzację w administracji i kulturze, poprawę kompetencji cyfrowych w skali kraju ze szczególnym naciskiem na kodowanie, a także upowszechnianie podstawowej wiedzy informatycznej w różnych grupach społecznych

- czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

Wanda Buk odchodzi z Ministerstwa Cyfryzacji

Wanda Buk ukończyła m.in. wydział prawa Uniwersytetu Łódzkiego, wydział francuskiego prawa biznesowego w Université de Poitiers we Francji, a także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej. W 2017 r. uzyskała tytuł adwokata. W przeszłości pracowała w kancelariach prawnych i zasiadała w radach nadzorczych spółek.

"Miało być na chwilę, na jeden projekt, a wyszło prawie pięć lat. Kończąc swoją przygodę z administracją, dziękuję przełożonym i współpracownikom za wspaniały, intensywny czas. Miałam do Was ogromne szczęście" - napisała we wtorek na Twitterze Wanda Buk.

To kolejna dymisja w obozie Zjednoczonej Prawicy. We wtorek o odejściu z rządu poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski, a dzień wcześniej wiceminister Janusz Cieszyński.