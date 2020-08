Donald Tusk komentuje dymisję Szumowskiego. "Przecież 'Uchadzi!' było pod adresem Łukaszenki"

Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowe Donald Tusk odniósł się we wtorek po południu na Twitterze do dymisji ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. We wpisie nawiązał do protestów, które obecnie odbywają się na Białorusi po wyborach prezydenckich.

REKLAMA

3 Martyna Niećko / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl

REKLAMA