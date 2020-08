Dymisja Łukasza Szumowskiego. Opozycja przypomina o sprawie respiratorów. "Akcja ewakuacja!"

Minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosił we wtorek swoją dymisję. Od razu ruszyła lawina komentarzy. "Szumowski powinien był odejść dawno temu. Domagaliśmy się jego dymisji po aferach z maseczkami, respiratorami, testami. Po chaosie z wytycznymi od marca. Po politycznych decyzjach wokół wyborów. Dobrze, że odszedł. Czas na rozliczenie afer" - skomentowała Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej.

"Akcja ewakuacja! Następny. Kiedy się Pan Szumowski rozliczy z respiratorów i blisko 60 mln zł?" pisze Dariusz Joński z KO.

"Afery w refundacji, upadek transplantologii, chaos w pandemii, zamiast reformy onkologii - nieudolne pilotaże. O dymisję Łukasza Szumowskiego walczę od 2018 roku. Szerzej o powodach mówiłam przy okazji wotum nieufności. To długa lista" - pisze posłanka Lewicy Marcelina Zawisza.

Dymisja Łukasza Szumowskiego. Opozycja przypomina o respiratorach

"Żegnamy Pana Ministra Szumowskiego. Ale to pożegnanie nie kończy kontroli poselskiej. Działamy do końca, dopóki nie wróci ostatnia złotówka na konto Ministerstwa Zdrowia. Brakuje 70 milionów!" - podkreśla Michał Szczerba, poseł KO.

"Najgorszy minister zdrowia w historii III RP odchodzi w obliczu skandalu i niesławie. Panie ministrze, teraz komisja śledcza!" - twierdzi Iwona Hartwich.

Z drugiej strony sceny politycznej rezygnację Szumowskiego skomentowała m.in. Jadwiga Emilewicz. Wicepremierka stwierdziła, że był "prawdopodobnie najciężej pracującym ministrem zdrowia od 30 lat. "Przyjemnością i zaszczytem było z Tobą współpracować!" - napisała.

Wojciech Szacki z "Polityki Insight" zauważa, że rekonstrukcja rządu ma odbyć się za kilka tygodni. "Co takiego się wydarzyło, że Łukasz Szumowski nie mógł poczekać z dymisją na wrzesień?" - pyta.

"Łukasz Szumowski podał się do dymisji. Wiceminister Cieszyński odchodzi z ministerstwa. Polska zostaje bez obrońców" - komentuje Bartosz Wieliński z "Gazety Wyborczej".

"Minister zdrowia rezygnuje. W środku epidemii. To trochę jak kapitan uciekający z tonącego okrętu. Wczoraj inna rezygnacja w tym resorcie. A przed nami ponoć najtrudniejszy okres pandemii" - stwierdza Paweł Żuchowski z RMF FM.

Łukasz Szumowski ogłosił dymisję

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że jeszcze dziś złoży rezygnację ze swojej funkcji. Zapowiedział to w czasie konferencji prasowej dotyczącej między innymi nowych zasad walki z koronawirusem.

Minister Łukasz Szumowski podkreślił, że po odejściu z ministerstwa wróci do funkcji posła i zawodu lekarza. - Nigdzie nie znikam, nie ochodzę, pozostanę posłem. Oczywiście wracam do zawodu, chciałbyć wrócić do kliniki, leczyć pacjentów - mówił Łukasz Szumowski. Dodał, że prowadził rozmowy o swoim odejściu od miesięcy. Tłumaczył, że został w ministerstwie, bo umówił się z premierem Mateuszem Morawieckim, że dokończy kilka ważnych spraw, związanych na przykład z informatyzacją służby zdrowia. Na konferencji prasowej mówił, że może odejść, bo udało się zbudować system do walki z covid-19 a pandemia nie doprowadziła do krachu w gospodarce.

Łukasz Szumowski pełnił swoją funkcję od 2018 roku, gdy zastąpił na stanowisku swojego poprzednika Konstantego Radziwiłła.