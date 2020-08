Nagła dymisja Łukasza Szumowskiego. Jeszcze niedawno twierdził, że "nie chce odchodzić"

- Dzisiaj składam rezygnację z funkcji ministra zdrowia. Od razu uprzedzam pytania: nigdzie nie znikam, nie odchodzę, pozostaję posłem, pozostaję w przestrzeni publicznej - mówił we wtorek na popołudniowej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski.

REKLAMA

Łukasz Szumowski zapowiedział, że "wraca do wyuczonego zawodu" kardiologa i elektrofizjologa. Dodał, że znów chce leczyć pacjentów. Podkreślił, że odejść miał już na początku tego roku, ale poczekał z tą decyzją ze względu na epidemię koronawirusa.

Ministerstwo Zdrowia. Łukasz Szumowski podaje się do dymisji

Ostatnie medialne wypowiedzi Łukasza Szumowskiego wcale nie wskazywały, by polityk zamierzał odejść z resortu zdrowia.

- Myślę, że chętnych do objęcia takiego stanowiska w czasie walki z koronawirusem nie ma zbyt wielu. To nie jest miejsce, gdzie człowiek spokojnie wykonuje swoją pracę. Raczej jest to front walki - mówił polityk 7 sierpnia w programie "Tłit" w Wp.pl w odpowiedzi na pytanie odnośnie swojej ewentualnej rezygnacji.

- W takiej sytuacji, jaką mamy, nie można rozmawiać o "opuszczaniu okrętu". Jestem żeglarzem i sternikiem, i wiem, że takich rzeczy się nie robi. Na początku epidemii wiele rzeczy udało się wypracować. Teraz też należy wdrożyć regulacje. Rekonstrukcja rekonstrukcją, a Łukasz Szumowski dalej walczy z koronawirusem - dodał Łukasz Szumowski.

31 lipca w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News Szumowski stwierdził, że "temat rekonstrukcji rządu jest wałkowany głównie przez media od dwóch tygodni". Zapytany, czy chce odejść z ministerstwa, odpowiedział: "Broń Boże, nie chcę odchodzić". Podkreślił, że "tu jest w tej chwili wyzwanie koronawirusa".