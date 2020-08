Minister zdrowia Łukasz Szumowski podaje się do dymisji. "Nigdzie nie znikam, nie odchodzę"

Łukasz Szumowski zapowiedział, że "wraca do wyuczonego zawodu" kardiologa i elektrofizjologa. Dodał, że znów chce leczyć pacjentów.



- Tak naprawdę rozmowy o tym były od wielu miesięcy, umowa dżentelmeńska między mną a panem premierem, panem prezesem była taka, że miałem dokończyć parę spraw ważnych dla Polski, choćby zakończyć i wdrożyć systemy informatyzacji ochrony zdrowia - tłumaczył minister na konferencji prasowej.

- Sami wiecie państwo i jesteście w stanie to łatwo dostrzec, jak wyglądałaby Polska w czasie epidemii bez e-recepty, e-zwolnienia, które tu wspólnie z ZUS-em, Ministerstwem Rodziny udało się w sposób gładki, elegancki wdrożyć w całej Polsce jako obowiązkowa usługa - mówił Łukasz Szumowski.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski odchodzi ze stanowiska

Minister zdrowia wspomniał, że po rozpoczęciu epidemii koronawirusa "w sposób odpowiedzialny powiedział, że zostaje na stanowisku i dopóki to będzie konieczne, będzie pełnił tę funkcję". - Dzisiaj uznałem, że to właściwie ten czas. Mamy zbudowany system szpitali jednoimiennych, mamy rozbudowaną sieć laboratoriów, udało się doprowadzić do tego, że w Polsce nie było dziesiątek tysięcy zgonów, tak jak to było w krajach Europy zachodniej - podkreślił minister zdrowia.

- Mamy przyrosty zachorowań, 600, 800 zachorowań, natomiast mamy też gospodarkę, która funkcjonuje. Dzięki temu będziemy mieli pieniądze na leczenie innych chorób - zaznaczył.

- Jestem przekonany, że mój następca, na pewno niezwykle kompetentny ekspert, będzie mógł ten system, który zbudowaliśmy, doprowadzić dalej - mówił Łukasz Szumowski.