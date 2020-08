Tuchów z nagrodą od Ziobry za "ochronę rodziny". A co jest w uchwale? "Homopropaganda" i "seksualizacja"

Ministerstwo Sprawiedliwości przyznało 250 tys. zł. gminie Tuchów, która z powodu przyjęcia uchwały o gminie "wolnej od ideologii LGBT", nie otrzymała dotacji z programu Komisji Europejskiej. Jest to kwota trzykrotnie wyższa od tej, o jaką wnioskowała gmina do KE.

- Ta gmina stała się przedmiotem sankcji, prześladowań ideologicznych ze strony pani komisarz Heleny Dalli, która tylko dlatego, że radni gminy Tuchów mieli odwagę upomnieć się o podstawowe wartości związane z ochroną rodziny, wolności, tradycji, decydowania rodziców o wychowywaniu dzieci, tylko z tego powodu staje się przedmiotem szykan i napaści ze strony komisarz Komisji Europejskiej ds. równouprawnienia - mówił Zbigniew Ziobro na konferencji.

Ziobro przekonywał również, że gmina jest "szykanowana" za to, że "wspiera politykę prorodzinną", "udziela wsparcia dla tradycyjnie rozumianej rodziny, jako związku między kobietą i mężczyzną" i chce "gwarantować to, żeby rodzice mieli decydujący wpływ na sposób wychowania i edukację swoich dzieci". - I takie gminy muszą wiedzieć, że polskie państwo stoi za nimi, że mogą liczyć na wsparcie instytucji polskiego państwa i obronę przed ewentualną agresją i sankcjami rozgorączkowanych urzędników unijnych, którzy motywowani powodami ideologicznymi w sposób bezprawny chcieliby stosować sankcje dla wymuszenia swoich własnych przekonań, wbrew elementarnym zasadom, które legły u podstaw stworzenia UE - mówił.

Rezolucja o "seksualizacji" i "homopropagandzie"

Sprawdziliśmy, jaką uchwałę przyjęła gmina i wysłuchaliśmy nagrań z obrad, by przekonać się, czy podjęta deklaracja faktycznie miała na celu "ochronę rodziny".

Radni w dokumencie piszą, że w związku z "wojną ideologiczą" wywołaną przez niektórych polityków, rada podejmuje deklarację "Gmina Tuchów wolna od ideologii LGBT+". "Radykałowie dążący do rewolucji kulturowej w Polsce atakują wolność słowa, niewinność dzieci, autorytet rodziny i szkoły oraz swobodę przedsiębiorców. Dlatego będziemy konsekwentnie bronić naszej wspólnoty samorządowej!" - czytamy we wstępie. Dalej pojawiają się m.in. takie stwierdzenia:

Nie damy narzucić sobie wyolbrzymianych problemów i sztucznych konfliktów, które niesie ze sobą ideologia LGBT+.

Zrobimy wszystko, aby do szkół nie mieli wstępu gorszyciele zainteresowani wczesną seksualizacją polskich dzieci w myśl tzw. standardów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Będziemy chronili uczniów, dbając o to, aby rodzice z pomocą wychowawców mogli odpowiedzialnie przekazać im piękno ludzkiej miłości!

Nie pozwolimy wywierać administracyjnej presji na rzecz stosowania poprawności politycznej (słusznie zwanej niekiedy po prostu homopropagandą) w wybranych zawodach.

Deklarujemy, że Gmina Tuchów w realizacji swoich publicznych zadań będzie wierna tradycji narodowej i państwowej, pamiętając o 1053 latach od Chrztu Polski, 100 latach od odzyskania Niepodległości Polski.

Uchwała gminy Tuchów tuchow.esesja.pl

Debatę na posiedzeniu poprzedziła rozmowa w komisji. Jej obrady nie są jednak nagrywane. Podczas obrad głos zabierał radny, który przedstawiał projekt, burmistrz gminy, która - jak się wydaje - próbowała nieco tonować kolegów, dwoje innych radnych i wielokrotnie przewodniczący rady Stanisław Obrzut.

"Wszystkie inne niestosowne zachowania"

Ten ostatni domagał się m.in. dodania "+" po skrócie LGBT w projekcie. - Plus oznacza te wszystkie inne niestosowne zachowania i propagowanie tych wszystkich innych niestosownych zachowań - mówił.

- Dokument w sam raz jak na ten czas. Rzeczywiście istnieje ogromne zagrożenie wprowadzeniem niezgodnie zresztą z konstytucją polską edukacji seksualnej w szkołach - mówiła inna radna i dodawała, że "problem powoli narasta w Polsce" i sięgnie też gminy Tuchów. - Czas na to, żeby przygotować się do walki z czymś, co niestety nie będzie działało na rzecz rozwoju naszej polskiej rodziny, ale niestety będzie ją niszczyło i to na dodatek od podstaw - oceniła.

- Jestem ogromnie zdziwiony, że ten sposób propagowania ludzkiej seksualności został nazwany ideologia. Przecież ideologia pochodzi od słowa "ideał", a ideał to jest coś pięknego, wzniosłego. I jak przewrotna potrafi być rzeczywistość poprzez stosowanie niewłaściwego nazewnictwa - mówił kolejny raz przewodniczący rady. Mijając się zresztą z prawdą, bo źródłem słowa "ideologia" jest słowo "idea", a ideologia pierwotnie była nauką o ideach.

- Jakie to stanowi zagrożenie, to proszę sobie wyobrazić, że 5 mld euro w obecnym rozdaniu budżetu UE jest przeznaczane na propagowanie tego, co się fałszywie nazywa ideologią gender - mówił dalej przewodniczący, by po chwili poprawić się, że chodzi o "gender i ten LGBT".

"Uczy dzieci już nie powiem czego, bo trudno używać publicznie takich słów"

Radny, który przedstawiał projekt rezolucji, wyjaśniał, że ma ona na celu "uchronienie naszych dzieci". - My, ludzie starsi, już mamy pewne doświadczenie życiowe. Czasami jak każdy człowiek popełnia błędy, potem naprawia te błędy, jesteśmy już ukształtowani, bo życie nas trochę doświadczyło. A młodzi ludzie, będąc podawani tego typu właśnie naciskom po prostu mogą się pogubić w życiu - twierdził.

I ja uważam, że będąc rodzicem trójki dzieci, jestem zatroskany o wychowanie dobre moich dzieci. Trudno mi byłoby zaakceptować, jeżeli w szkole by się okazało, jak to jest w niektórych miastach w naszym kraju, że przychodzi latarnik i przedstawia dzieciom tam różne nieodpowiednie rzeczy odnośnie seksualności, uczy dzieci już nie powiem czego, bo trudno używać publicznie takich słów, ale uczy dzieci nieodpowiednich, nieodpowiedzialnych zachowań, które po prostu powodują to, że te dzieci mają potem wypaczoną psychikę, nie umieją podejmować dobrych życiowych decyzji.

- mówił i wyjaśnił, że rezolucja jest podejmowana po to, by "dzieci nie były demoralizowane".

Komentarz znów wygłosił Stanisław Obrzut: - Błędy udaje się naprawiać i daje się naprawiać, ale w dziedzinie seksualności, wiemy to dobrze, jak się popełni błąd, to w zasadzie jest nie do naprawienia. Szczególnie w okresie młodzieńczym, dziecięcym, ten błąd rzutuje na całe życie. Płciowość jest taką sferą ludzkiej działalności, ludzkiej psychiki i człowieczeństwa, że ma istotne znaczenie dla człowieczeństwa. Jeżeli się ją zniszczy lub cokolwiek tam manipuluje, to po prostu wpływa na całe życie.

"Czy powinno to być tak radykalnie, czy mniej radykalnie?"

Jeden z radnych, który ostatecznie wstrzymał się od głosu, kilkukrotnie podejmował próby przekonania rady, że dokument jest dyskryminujący. - Kto z nas jest specjalistą od seksualności i takich rzeczy? - pytał i dodawał, że "stanowisko RPO jest takie, że [takimi uchwałami] ogranicza się prawo konstytucyjne".

Z kolei burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek próbowała nakierować radnych bardziej w stronę promowania rodziny, niż sprzeciwu wobec osób LGBT. - Nie tyle podejście do tego tematu jest dla mnie trudne, co forma, bo akurat ja nie lubię krytykować i bardzo stanowczo wskazywać na jakieś zjawiska, bo czuję różne strony medalu - mówiła.

- Na pewno zgadzamy się z tym, że nie będziemy wspierać w naszych przedszkolach i szkołach takiej ideologii, bo to nie jest naszym celem, nie mamy zamiaru się takimi rzeczami w ogóle zajmować. Ja nie będę szukać programów dofinansowań, które miałyby w naszej gminie taki styl życia promować. I na pewno się zgodzimy, że trzeba wspierać rodzinę. (…) Pytanie, czy powinno to być tak radykalnie, czy mniej radykalnie? To chyba tylko tyle. Myślę, że cel mamy wszyscy jednakowy i bez sensu dalej dyskutować w tym temacie - podsumowała burmistrz.

Za rezolucją zagłosowało 11 radnych, trzy osoby się wstrzymały, nikt nie był przeciw.

Tę część obrad gminy można obejrzeć TUTAJ. Punkt o uchwale zaczyna się krótko przed piątą godziną posiedzenia.