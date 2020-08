Gmina Tuchów nie dostała unijnych pieniędzy, bo jest "strefą wolą od LGBT". Ziobro przyznał jej 250 tys. zł

We wtorek odbyła się konferencja prasowa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Jej tematem było: "Wsparcie dla gmin skrzywdzonych przez Komisarz Dalli". Przypomnijmy, że pod koniec lipca Helena Dalli, unijna komisarz ds. równości, napisała na Twitterze, że wnioski sześciu polskich miast, które przyjęły uchwały w sprawie "stref wolnych od LGBT", zostały odrzucone. Oznacza to, że nie dostaną one unijnych pieniędzy.

Zobacz wideo Ziobro: Tuchów jest prześladowany przez unijną komisarz

Czytaj więcej: Sześć polskich miast nie dostanie unijnych pieniędzy. Powód? Ogłosiły się "strefami wolnymi od LGBT"

Zbigniew Ziobro przyznał gminie Tuchów 250 tys. zł

Gmina Tuchów to ta gmina, która stała się przedmiotem sankcji, można powiedzieć prześladowań ideologicznych ze strony pani komisarz Heleny Dalli, która tylko dlatego, że radni gminy Tuchów mieli odwagę upomnieć się o podstawowe wartości związane z ochroną rodziny, wolności, tradycji, decydowania rodziców o wychowaniu dzieci. Tylko z tego powodu stali się przedmiotem szykan i napaści komisarz Komisji Europejskiej ds. równouprawnienia, która zapowiedziała, że ukarze gminę Tuchów i jeszcze kilka polskich innych samorządów.

To gmina, która bardzo mocno bierze w swojej działalności kwestie wsparcia dla polskiej rodziny, w przekonaniu, że dobrze funkcjonująca rodzina, kochająca się rodzina, niedysfunkcjonalna jest najlepszą gwarancją tego, że przestępczość nie będzie się rozwijać, że nie będzie przemocy domowej, przemocy wobec kobiet

- powiedział Zbigniew Ziobro. Podkreślił, że gmina Tuchów otrzyma wsparcie w wysokości 250 tys. zł. Dodał, że skieruje wniosek do premiera Mateusza Morawieckiego o stworzenie stałego mechanizmu wsparcia gmin pozbawionych środków z funduszy unijnych i zaznaczył, że takie gminy jak Tuchów muszą wiedzieć, że "państwo polskie stoi za nimi" i "mogą liczyć na wsparcie instytucji".

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski podkreślił, że ogłoszenie się "strefami wolnymi od LGBT" przez niektóre polskie samorządy nie miało charakteru dyskryminującego, "jak to kłamliwie było wskazywane w wypowiedziach pani komisarz Dalli i innych urzędników Komisji Europejskiej".

Były to rezolucje, które wprost odwołują się do polskiego standardu konstytucyjnego zawartego w art. 18., czy 53., który właśnie odnosi się do ochrony rodziny, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, macierzyństwa, rodzicielstwa i prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami

- powiedział Marcin Romanowski.

Gmina Tuchów "wolna od ideologii LGBT+". Co napisano w rezolucji

W rezolucji Rady Miejskiej w Tuchowie z maja 2019 roku czytamy m.in.:

Będziemy konsekwentnie bronić naszej wspólnoty samorządowej! Gmina Tuchów wolna od ideologii LGBT+ (ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender i inne). Dla dobra życia, rodziny i wolności deklarujemy, że samorząd, który reprezentujemy- zgodnie z naszą wielowiekową kulturą życia społecznego - nie będzie ingerować w prywatną sferę życia Polek i Polaków. Nie damy narzucić sobie wyolbrzymianych problemów i sztucznych konfliktów, które niesie ze sobą ideologia LGBT+.

Zrobimy wszystko, aby do szkół nie mieli wstępu gorszyciele zainteresowani wczesną seksualizacją polskich dzieci w myśl tzw. standardów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Będziemy chronili uczniów, dbając o to, aby rodzice z pomocą wychowawców mogli odpowiedzialnie przekazać im piękno ludzkiej miłości!

Czytaj też: Tuchów z nagrodą od Ziobry za "ochronę rodziny". A co jest w uchwale i co mówili radni podczas obrad? "Homopropaganda" i "seksualizacja"