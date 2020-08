Jan Filip Libicki odsłania kulisy negocjacji ws. wynagrodzeń dla polityków: było spotkanie, już 29 lipca

Jacek Gądek: Dlaczego pan nie głosował nad ustawą o wynagrodzeniach dla osób sprawujących urzędy państwowe?

REKLAMA

Jan Filip Libicki: Bo od kilkunastu dni jestem w szpitalu. Mam koronawirusa. Wystarczy przejrzeć wszystkie głosowania na tym posiedzeniu Senatu, by zobaczyć, że nie brałem udziału w żadnym, a nie tylko w tym jednym głosowaniu.

Ale dlaczego, skoro technicznie byłoby to możliwe?

Jestem chory i uznałem, że skoro nie uczestniczę w posiedzeniu i nie głosuję, to nie będę głosował także w tym konkretnym głosowaniu.

A jak by pan zagłosował?

Gdybym uczestniczył w posiedzeniu, to głosowałbym za ustawą o wynagrodzeniach dla urzędników państwowych. Chcę to powiedzieć jasno: głosowałbym za.

Pana zdaniem odrzucenie ustawy, do której teraz nikt nie chce się przyznawać, to błąd?

Ustawa miała dwa elementy. Pierwszy to bieżące wynagrodzenia, a drugi to systemowe rozwiązanie na przyszłość. Obecny poziom pensji posłów i senatorów w liczbach bezwzględnych jest o 20 proc. niższy niż w 1997 r. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że pensje parlamentarzystów są wyraźnie obniżone w porównaniu do pensji innych grup zawodowych.

Mam jednak świadomość pewnej niezręczności, że parlamentarzyści sami sobie regulują wynagrodzenia. Można zatem było zastosować rozwiązanie, że oto wszystkie zmiany wynagrodzeń obowiązywałyby od kolejnej kadencji.

Szeregowy wyborca śledzi całe to zamieszanie i widzi: w Sejmie opozycja (PO i PSL oraz Lewica) głosowała na "tak", choć z wyjątkami. A w Senacie już jest na "nie". Miotacie się i jest to niezrozumiałe.

Największą zmianę stanowiska zaprezentowała Koalicja Obywatelska. Prawie 100 posłów KO głosowało za ustawą w Sejmie, a następnie w Senacie głosujący senatorowie PO byli już przeciw.

Kto do kogo przyszedł z pomysłem podniesienia wynagrodzeń najważniejszych osób w państwie? Szef klubu PiS prof. Ryszard Terlecki wskazuje, że opozycja.

Nie wiem, kto wyszedł z inicjatywą takiego spotkania, ale byłem na takim spotkaniu w gabinecie pana wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego, gdzie omawialiśmy sprawę wynagrodzeń. W tym spotkaniu uczestniczyli także marszałek Ryszard Terlecki (szef klubu parlamentarnego PiS), Marek Borowski (senator KO), Krzysztof Kwiatkowski (senator niezależny), Marek Pęk (wicemarszałek Senatu, PiS) i Marek Martynowski (szef grupy senatorów klubu parlamentarnego PiS).

Kiedy?

29 lipca.

Jaki był wniosek ze spotkania?

Żeby razem pracować nad ustawą o wynagrodzeniach. Różnica zdań była tylko taka, czy projekt powinien wyjść z Sejmu, czy z Senatu. Osobiście się zadeklarowałem, że mogę prowadzić ten projekt, ale pod trzema warunkami.

Jakimi?

Pierwszym krokiem miało być wspólne oświadczenie prezydiów Sejmu i Senatu, że należy w ogólnym porozumieniu uregulować sprawę wysokości wynagrodzeń. Po drugie: podpisać pod projektem mieli się w Senacie przedstawiciele wszystkich klubów. I po trzecie: uzyskam zgodę prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. Pod tymi warunkami zgodziłem się być senatorem prowadzącym cały projekt. Nie wypieram się tego w żaden sposób.

Niestety, 1 sierpnia zdiagnozowano u mnie koronawirusa i trafiłem do szpitala. Sprawa pilotowania przeze mnie tej ustawy upadła.

Czy 29 lipca był na stole konkretny projekt bądź jego zarysy, czy jedynie postanowienie, że będziecie go tworzyć wspólnie?

Tego dnia mieliśmy zarysy projektu. Nikt go nie przyniósł, ale urodził się w toku naszej dyskusji. W czasie tego spotkania nie było ani jednego słowa o pieniądzach dla partii politycznych. Muszę też jasno powiedzieć, że zgłoszony później w Sejmie komisyjny projekt ustawy był inny niż zarysy, które wypracowaliśmy wspólnie 29 lipca.

Na czym polegały różnice?

Uzgodniony zarys z 29 lipca mówił, że wynagrodzenie parlamentarzysty powinno być powiązane ze średnią krajową - była różnica zdań czy mają to być dwie, czy trzy średnie, ale miało zostać uzgodnione później. Ponadto za każdą zakończoną kadencję parlamentarzysta miał otrzymywać 5 proc. podstawy, ale nie więcej niż w sumie 30 proc. Była też mowa, że należy uregulować wynagrodzenia samorządowców. O prezydencie, Pierwszej Damie i ministrach nie rozmawialiśmy.

W czasie głosowania w Senacie nie było mobilizacji ani po stronie opozycji, ani PiS. W głosowaniu udział wzięło 93 senatorów, a aż 7 - w tym i pan - nie głosowało. Wygląda to tak, że absencja po stronie opozycji to liczenie, że samemu PiS-owi uda się ustawę przyjąć. A nieobecność senatorów PiS i niezależnej Lidii Staroń, która jednak często wspiera PiS, wygląda, jakby obóz władzy nie chciał jej tylko swoimi głosami jej uchwalać. Czyli: niemal wszyscy senatorowie de facto chcą tej ustawy, ale ona upada, bo nikt nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności.

Widać, że górę wzięła obawa przed naciskami medialnymi i przed atmosferą wytworzoną zwłaszcza w serwisach społecznościowych. Wynik głosowania w Senacie jest skutkiem tych właśnie obaw. Wyjście jednak istniało: zmiany mogły przecież obowiązywać od kolejnej kadencji - tak parlamentu, samorządu, jak i prezydenta. Dzięki temu można było spokojnie pracować nad ustawą.

Pan mówi o naciskach medialnych, a PiS o nacisku Donalda Tuska, który wezwał opozycję, by się "ogarnęła".

Każdy osobiście decyduje, jak głosować. Trudno mi ocenić, na ile to głos Donalda Tuska zdecydował. Bardzo ubolewam nad tym, że przez koronawirusa nie głosowałem, bo uważam, że należy wspólnie uregulować sprawę wynagrodzeń. Sądząc po deklaracjach marszałka Ryszarda Terleckiego, to w tej kadencji już się to nie uda, choć - powtarzam - sprawę wynagrodzeń uregulować należy.